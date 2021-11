Steuerbürger des Finanzamts Herzberg erhalten neue Steuernummern

Die Finanzämter Northeim und Herzberg werden am 1. Dezember zum neuen Finanzamt Northeim-Herzberg am Harz mit Häusern an beiden Standorten zusammengelegt. Die Zuständigkeit des neuen Finanzamtes umfasst das gesamte Gebiet der bisherigen Zuständigkeitsbezirke.

Das fusionierte Finanzamt ist ab Dezember unter der neuen Anschrift Graf-Otto-Str. 31, 37154 Northeim erreichbar. Die neue Telefonnummer lautet 05551/704-0, die Faxnummer 05551/704-221. Die neue Mailadresse lautet poststelle@fa-nom-hz.niedersachsen.de.

Die einheitlichen Öffnungszeiten an den Standorten Northeim und Herzberg sind Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die Arbeitsbereiche des Finanzamtes werden wie folgt auf die beiden Standorte aufgeteilt: Für Steuerbürgerinnen und Steuerbürger des bisherigen Finanzamtes Northeim ändern sich die Steuernummern nicht.

Neue Steuernummern für Herzberg

Die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger des bisherigen Finanzamtes Herzberg am Harz erhalten eine neue Steuernummer. Die neuen Steuernummern werden Anfang Dezember schriftlich mitgeteilt.

Außerdem gelten ab Dezember neue Bankverbindungen, automatische Zahlungsaufträge müssen also angepasst werden. SEPA-Lastschriftmandate, mit denen das Finanzamt Herzberg ermächtigt wurde, Geldbeträge einzuziehen, behalten ihre Gültigkeit. Die neuen Bankverbindungen sind bei der Deutschen Bundesbank, IBAN DE62 2600 0000 0026 2015 00 und bei der Kreissparkasse Northeim, IBAN DE31 2625 0001 0000 0002 08.

Eingeschränkte Erreichbarkeit

Aufgrund der Zusammenlegung sind beide Finanzämter in der Zeit vom 24. bis 30. November für den Publikumsverkehr geschlossen. In dieser Zeit sind die Finanzämter telefonisch eingeschränkt erreichbar.

Am 1. Dezember wird aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage keine telefonische Kontaktaufnahme zum Finanzamt Northeim-Herzberg am Harz möglich sein. Die Bearbeitung der Steuererklärungen kann zudem in diesem Jahr fusionsbedingt etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es wird um Verständnis gebeten.

Weitere Informationen zur Fusion der Finanzämter finden sich auch auf dem Internetauftritt des Niedersächsischen Finanzministeriums unter www.mf.niedersachen.de.