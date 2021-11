Kommt Glasfaser-Internet für die Samtgemeinde Hattorf?

Die Digitalisierung schreitet voran wie kaum eine andere Entwicklung der letzten Jahre. Das Smartphone begleitet uns täglich nahezu überall hin, Smart-TVs sind in den meisten Haushalten bereits zur Normalität geworden. Auch das Arbeiten von zu Hause wird von den meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gern in Anspruch genommen. Dafür notwendig? Eine immer schnellere und leistungsfähigere Internetverbindung, um die riesigen Datenmengen verarbeiten zu können.

Die Samtgemeinde Hattorf am Harz hat daher einen Kooperationsvertrag mit der Unternehmensgruppe „Deutsche Glasfaser“ abgeschlossen, der einen flächendeckenden privatwirtschaftlichen Ausbau mit zukunftsfähigen Glasfaserleitungen bis in jedes Haus ermöglichen soll. „Wir haben uns bewusst für die Zusammenarbeit entschieden, denn Rat und Verwaltung sind sich einig, dass ein leistungsfähiger Glasfaseranschluss ein entscheidender Standortvorteil für unsere Ortschaften sein wird“, so Samtgemeindebürgermeister Henning Kunstin. Bisher befinden sich die Mitgliedsgemeinden Elbingerode, Hörden und Wulften in der Planungsphase, in Hattorf fehlen Stand 16. November nur noch 29 Verträge, um den Ausbau zu beschließen.

Prognosen gehen davon aus, dass die benötigte Bandbreite im privaten Bereich von 156 Mbit/s im Jahr 2021 auf 845 Mbit/s im Jahr 2026 ansteigen wird. Nur mit der zukunftsweisenden Glasfasertechnologie könnten diese steigenden Bandbreiten bei einer geringeren Störungsanfälligkeit gegenüber herkömmlichen Anschlüssen gewährleistet werden.

Warum ist das so? Bei einem Glasfasernetz werden die Daten mittels optischer Signale – also Licht – übertragen. Die Datenrate ist um ein vielfaches höher als bei elektrischen Signalen. Zudem ist jedes Haus an das Netz angeschlossen. Die Leitung muss mit niemandem geteilt werden. Bei den bislang verwendeten Kupferkabeln reduziert sich die Übertragungsleistung, je weiter man vom Verteiler entfernt ist. Zudem bedeutet ein Glasfaseranschluss eine deutliche Erhöhung des Immobilienwerts.

Auch der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Göttingen, Marc Diederich, spricht sich für den Ausbau der Glasfasertechnologie aus: „Laut Mitteilung des Deutschen Landkreistages verfügen bisher lediglich 15 Prozent der deutschen Haushalte über einen echten Glasfaseranschluss. Insbesondere unser ländlich geprägter Raum war hier lange abgehängt und stand nicht gerade im Fokus der Telekommunikationsunternehmen. Mit dem Eigenausbau besteht nun die große Chance an der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu arbeiten. In dem aktuellen Projekt ist man auf eine gewisse Ausbauquote bzw. Nachfragequote je Ausbaugebiet angewiesen, damit Projekte überhaupt realisiert werden können. Es liegt also vor allem auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass ihre Ortschaft zukunftsfähig aufgestellt wird.“

Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, sich über den Glasfaserausbau zu informieren, kann das auf www.deutsche-glasfaser.de/hattorf-am-harz nachholen. Bis einschließlich 19. November haben die Bürgerinnen und Bürger noch Zeit sich zu entscheiden.