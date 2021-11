Corona wirbelt alles durcheinander

Vor Kurzem konnte der erste Vorsitzende Marlon Engel auf der Jahreshauptversammlung des Turnverein Einigkeit Germania Pöhlde von 1896 zahlreiche Mitglieder begrüßen. Er berichtete über ein turbulentes Jahr 2020 sowohl aus gesellschaftlicher wie auch vereinstechnischer Sicht. Die Corona-Pandemie wirbelte alles durcheinander.

Der traditionelle Seniorenkaffee konnte Anfang des Jahres noch ausgerichtet werden. Dann musste sich der Vorstand plötzlich mit Themen wie Hygienekonzepten, Desinfektionen und Lockdown befassen. Der Sportbetrieb kam schließlich vollständig zum Erliegen.

In einer kurzen Zeitspanne von September bis Oktober 2020 lief der aktive Übungsbetrieb kurz an. An dieser Stelle bedankte sich Marlon Engel bei allen Übungsleitern für die vorbildliche Umsetzung des Hygienekonzepts. Von Oktober bis Dezember waren die Hallentüren dann wieder geschlossen. In einem Weihnachtsbrief dankte der Vorstand seinen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein.

Alle Planungen zur Ausrichtung des 125-jährigen Vereinsjubiläums wurden von der Pandemie durchkreuzt und der Band für den geplanten Jubiläums-Ball musste abgesagt werden.

Planungen durchkreuzt

Ein Dank des Vorstands ging an Alexandra Zander für ihre Bereitschaft, ab sofort die Organisation des Vereinsheimes zu unterstützen.

Für ihre langjährige Treue ausgezeichnet: Eveline Fricke für 60-jährige Vereinszugehörigkeit, Renate Thiele für 50 Jahre sowie für jeweils 25 Jahre Marie-Luise Zinke, Angela Senke, Ulla Pohl und Andreas Garzarek. Wiedergewählt wurden Gerd Wedekind als 2. Vorsitzender sowie Diana Seidel als Schriftführerin.

Heidi Rohrmann stellte ihr Amt als Sportwartin zur Verfügung. Durch die Wahl der bisherigen Kassenprüferin Kerstin Heise zur neuen Sportwartin mussten zwei neue Kassenprüfer gewählt werden. Einstimmig wurden Sophie Hoffmann für zwei Jahre und Georg Koch für ein Jahr zu Kassenprüfern gewählt.

In seinem Schlusswort warb Marlon Engel für Anmeldungen zum Feuerwerk der Turnkunst, die Gerd Wedekind oder Marlon Engel gern entgegennehmen.