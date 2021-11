Rhumspringe: 1.200 Pfandflaschen und 16 Kisten Leergut gestohlen

Rhumspringe. Unbekannte Diebe haben fast 1.200 Pfandflaschen und sechzehn Kisten Leergut vom Gelände eines Getränkemarktes in Rhumspringe gestohlen.

Vom Gelände eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße in Rhumspringe haben unbekannte Diebe in der Nacht zu Donnerstag vier blaue Plastiksäcke mit rund 1.200 Kunststoff-Pfandflaschen sowie sechzehn Kisten Leergut gestohlen. Das berichtet die Polizei. Der Gesamtwert der Beute beträgt demnach mehrere hundert Euro.

Über die Mauer ins Getränkelager

Nach ersten Ermittlungen überstiegen die Täter die Mauer zum Getränkeaußenlager und transportierten das umfangreiche Diebesgut anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei in Gieboldehausen ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05528/205840 entgegengenommen.

jk