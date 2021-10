Mackensen nach 30 Jahren Ehrenamt verabschiedet

Die Leiterin der Frauengruppe des SoVD Hattorf, Gabriele Mackensen, hatte ihre Frauen jüngst zu einem „Bunten Nachmittag“ mit einem umfangreichen Rahmenprogramm eingeladen. Geladen waren auch einige Ehrengäste darunter die stellvertretende Bürgermeisterin, Hannelore Großengießer. Dieser Nachmittag sollte allen in schöner Erinnerung bleiben, denn für Gabriele Mackensen war es der letzte Nachmittag als Leiterin der Frauengruppe.

In ihrer Ansprache bedankte sie sich für das zahlreiche Erscheinen der Gäste und für die jahrzehntelange Treue „ihrer Frauen,“ mit denen sie viele schöne Feiern, Tagesfahrten und Reisen unternommen habe. Aber jetzt, nach 30 Jahren als Leiterin der Frauengruppe, in denen sie zusätzlich noch zwölf Jahre als 1. Vorsitzende des Ortsverbandes und auch im Kreisverband tätig war, sei der Zeitpunkt gekommen, das Amt an eine Nachfolgerin abzugeben. Sie bliebe der Frauengruppe aber weiterhin treu, „allerdings nur als Gast.“ Die Arbeit hätte ihr immer sehr viel Freude bereitet, doch nun wolle sie sich mehr dem Reisen widmen.

Beim bunten Frauennachmittag. Foto: Christa Dicken / SoVD Hattorf

Ein weiterer Dank ging an Monika Lakemann, die sie bisher immer super vertreten habe und sie freue sich, dass diese bereit wäre, das Amt in Zukunft zu übernehmen. Mit einem Blumenstrauß bedankte sie sich auch bei Daniela Franz (Hotel Trüter) und Bärbel Uhlhorn (ehemals Gasttätte „Zum Eichenkrug“) für das Ausrichten der Feiern sowie bei Hannelore Gropengießer für die gute Zusammenarbeit.

Letztlich ging ihr Dank auch an die Frauen, die für die Kaffeerunde Kuchen gespendet hatten. „Humorvoll – wie immer – führte sie ihre Frauen mit einigen Sketchen, Musik und Gesang durch den Nachmittag bis hin zum Abend“, berichtet Christa Dicken, Schriftführerin des SoVD Ortsverband Hattorf. Unterstützt wurde Gabriele Mackensen dabei von Sigrid Koch und Monika Lakemann. „Hierbei gab es viel Gelächter. Mit einem gemeinsames Abendessen am kalten Büffet fand der Tag seinen Ausklang. Mit vielen guten Wünschen bedankten sich die Frauen bei ,Gabi’ und wünschten ihr für die Zukunft alles Gute“, so Dicken.