Motorrad in Herzberg geklaut, Zeugen werden gesucht

Herzberg. Der Besitzer hatte die Maschine in der Straße Am Sieberdamm am 23. Oktober zum Parken abgestellt.

Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Motorrad erhofft sich die Polizei. Die Maschine – eine weiß-blaue BMW R 80 GS – war am 23. Oktober in der Zeit zwischen 12.30 und 16 in der Straße Am Sieberdamm in Herzberg gestohlen worden.

Das Motorrad war zuvor von dem Eigentümer auf den dort vorhandenen Parkstreifen zwischen der Hagenstraße und der Kaufmannsgasse zum Parken abgestellt worden. Das Motorrad hatte noch einen Wert von etwa 6.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Herzberg unter 05521-920010 in Verbindung zu setzen.

pol