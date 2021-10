Herzberger Pfadfinder treffen sich zur doppelten Versammlung

Nachdem die Stammesversammlung im vergangene Jahr ausfallen musste und es auch dieses Jahr dauerte, bis die Herzberger Pfadfinder sich für das Treffen verabreden konnten, konnten sie im September endlich zusammenkommen. Sie berichten hier über ihre Versammlung:

Der Bericht

Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes, war es uns möglich, im Gemeindehaus der St. Josef-Kirche zweieinhalb Jahre Pfadfinderarbeit zusammenzufassen und Wahlen abzuhalten. Anders als sonst, fanden vor der Versammlung die Umstufungen diesmal nicht im Rahmen eines Gottesdienstes statt, sonder unter freiem Himmel.

Es wurden zwei Stammesmitglieder neu aufgenommen und jeweils drei Jungs und drei Mädchen wechselten von der Stufe der Jungpfadfinder/-innen in die Pfadfinderstufe. Hierfür wurden wie immer Versprechen vorbereitet und abgelegt, die die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Lebensjahren begleiten sollen. Viele Stammesmitglieder versprachen, beim Einkauf mehr auf Bioprodukte und Verpackungsvermeidung zu setzen, andere auf CO2-Ausstoß achten zu wollen.

Zusammengefasst von Lukas aus dem Bezirksvorstand heißt es, „dass viele Stufenwechsel Hoffnung auf eine plastikfreie und nachhaltige Zukunft in Herzberg machen.“ Einige wurden, aufgrund dessen, dass sie die letzte Umstufung 2019 verpassten, heute sogar zweimal umgestuft: Vom Wölfling zum Jungpfadfinder zum Pfadfinder. Allen wurde traditionell ein „Gut Pfad“ gewünscht. Und daraufhin zogen wir gemeinsam in das Gemeindehaus ein, wo die Versammlung begann. „Wie immer haben die Vertreter der Altersstufen die entsprechenden Kerzen angezündet“ berichtet Michaela Stegmaier.

Schöne Erinnerungen

Daraufhin präsentierten die Leiter eine Bildershow von Aktionen seit der letzten Stammesversammlung. Stegmaier weiter: „Bei den Kindern und Jugendlichen wurden viele schöne Erinnerungen geweckt und jede/jeder erzählte von einem der gemeinsamen Erlebnisse.“

Bei den Pfadfindern sei es wichtig, dass auch die kleinsten eine Stimme im Stamm hätten. Alle Stufen wählen Vertreter, die bei Abstimmungen mitentscheiden. Philip Böttcher, der sich gemeinsam mit Stegmaier zur Wiederwahl des Stammesvorstandes stellte, überreichte Martin Hendrich, der dem Stamm in den letzten 18 Jahren als Kassenwart zur Verfügung gestanden hatte als Geste des Dankes einen Abakus mit einer Widmung. „Wir sind Martin sehr dankbar, dass er uns so lange begleitet hat, uns Leitern immer mit Rat und Tat zur Seite stand und auch angeboten hat, uns weiterhin bei Fragen oder Problemen unterstützend zur Seite zu stehen.“

Zum neuen Kassenwart wurde Michael Merse gewählt. Zuletzt wurde noch über anstehende Aktionen gesprochen, von denen schon wieder einige in Planung sind, zum Beispiel ein großes stammesübergreifendes Lager im Sommer 2022. Den meisten ging es wohl am Ende so wie Anna Merse (Leiterin): „Ich fand es schön, dass wir uns Mal wieder sehen konnten, die Stammesversammlung endlich stattfinden konnte und wir viele Umstufungen machen konnten. Außerdem hoffe ich, dass wir in Zukunft mehr Pfadfinderarbeit machen können.“

Gruppenstunden

Seit den Sommerferien finden montags 18 bis 19.30 Uhr wieder Gruppenstunden für ab 13-jährige statt und mittwochs 16 Uhr treffen sich wieder alle von 6-12 Jahren. Unsere Gruppenstunden finden vor/im Gemeindehaus der St. Josef-Kirche am Magisterberg 2a statt. Wir suchen auch Mitarbeiter/-innen und weitere Leiter/-innen für unseren Stamm. Falls Ihr Interesse an der Pfadfinderei haben solltet und Ihr viele kreative Ideen habt, für die Ihr noch ein Ventil sucht, könnt ihr uns gerne am Mittwoch den 6. Oktober nach der Gruppenstunde ab 18 Uhr vor dem Gemeindehaus der St. Josef-Kirche am Magisterberg 2a für ein erstes Kennenlernen besuchen kommen.

Wer vorab mehr Informationen braucht, kann unsere Homepage dspg-herzberg.com besuchen und uns über Leiterrunde@dpsg-herzberg.com per Mail erreichen.