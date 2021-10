Pöhlde. Bei einem Einsatz in Pöhlde ignorierten mehrere Autofahrer einfach die Absperrung an der Einsatzstelle.

Ein Feuerwehrfahrzeug in der Nacht.

Feuerwehr Pöhlde appelliert an Vernunft der Autofahrer

Zu einer Ölspur am König-Heinrich-Platz in Pöhlde wurde die Feuerwehr Pöhlde am Donnerstagabend, 30. September, alarmiert. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur mit Bindemittel ab und sicherten bis zum Eintreffen des Reinigungsunternehmens die Einsatzstelle.

Absperrung umfahren

„Leider mussten wir wiederholt feststellen, dass die Absperrung unserer Einsatzstelle von einigen Pkw-Fahrern missachtet wurde“, so die Feuerwehr. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich unsere Fahrzeuge mit eingeschaltetem Blau- und Blinklicht in einem Einsatz befinden. Oft stehen sie absichtlich quer auf der Straße, damit eben keine anderen Fahrzeuge daran vorbei fahren. Wir schützen damit sämtliche in der Einsatzstelle befindliche Personen!“ Wer auf eine Einsatzstelle zufahre, solle seine Geschwindigkeit deutlich reduzieren und nicht ungefragt weiterfahren.

ffw