Erinnerungen an die gute alte Zeit bei „Oldie trifft Oldie“

Erinnerungen an die gute alte Zeit weckte die „Oldie-trifft-Oldie“-Veranstaltung in der Alloheim Senioren-Residenz „Am Sieberdamm“. Dort präsentierten Besitzer von Young- und Oldtimern Bewohnern, Fans und interessierten Bürgern der Region ihre „Schätze“ auf dem Gelände der Einrichtung. Die gut erhaltenen Fahrzeuge sorgten bei Alt und Jung für große Begeisterung. Lautstarke Motoren, glänzender Chrom und nostalgische Kindheitserinnerungen: Beim Oldtimer-Treffen in der Senioren-Residenz verwandelte sich das Gelände der Einrichtung in einen Ausstellungsplatz für Automobile, Motorräder und Traktoren aus längst vergangenen Zeiten. Viele Besitzer von Young- und Oldtimern hatten die Möglichkeit genutzt, ihre bemerkenswerten Fahrzeuge auf dem Gelände der Residenz zu präsentieren.

Besonders großen Spaß an der Ausstellung hatten die Bewohner der Einrichtung: „Viele unserer Senioren kennen die Oldtimer noch aus Zeiten, als diese noch maßgeblich das Straßenbild prägten“, erzählt Einrichtungsleiterin Astrid Reinsch-Wartmann, „daher sind viele Kindheits- und Jugenderinnerungen mit diesen Fahrzeugen verbunden.“

Das lädt natürlich zum Erzählen ein: „Für Fans und Besitzer von ‚Oldies‘ sind Gespräche mit Zeitzeugen ebenfalls etwas ganz Besonderes “, sagt Ergotherapeutin Claudia Schaumann, „man merkte, dass es auf beiden Seiten viele Geschichten zu erzählen gab.“

Generationsübergreifend begeistert

Nicht zu vergessen ist die Band „Waiting Room Jazz Band“ unter Leitung von Augenarzt Dr. Kienzle aus Herzberg, die fantastische Musik für die Bewohner und Besucher gespielt und die Feierlichkeit ordentlich in Schwung gebracht hat.

Sabrina Kather freut sich, dass die ‚Oldie-trifft-Oldie’-Veranstaltung ein voller Erfolg war. „Mit den liebevoll restaurierten und gut erhaltenen Fahrzeugen haben die Besitzer der Old- und Youngtimer die Besucher generationsübergreifend gleichermaßen begeistert“, sagt die Sozialdienstleiterin, „besonders unsere Bewohner werden sicher noch lange davon erzählen und diesen Tag in sehr positiver Erinnerung behalten.“