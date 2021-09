Nach 2.208 Stunden ist Schluss: Abbau der Impfzentren läuft

Die Abbauarbeiten im Corona-Impfzentrum des Landkreises in der Sporthalle der BBS II in Göttingen laufen. Auch in Herzberg ist Schluss.

Nach 2.208 Stunden, die in den Impfzentren des Landkreises Göttingen geimpft wurde, ist Schluss: Am 25. September konnten sich in den beiden Zentren in Herzberg und Göttingen die letzten Impfwilligen mit einem Piks vor Corona schützen lassen.

Impfungen gegen Coronavirus nun bei niedergelassenen Ärzten

Ab sofort erfolgen Covid-19-Impfungen bei niedergelassenen Ärzten im Landkreis. Der Abbau der Impfzentren wie in der Sporthalle der BBS II in Göttingen (Foto) läuft.

Zum Schluss zogen die Verantwortlichen Bilanz.

Ein Bericht dazu folgt.

kic