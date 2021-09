Herzberg. Samstag kann man sich in den Impfzentren des Kreises Göttingen kurzfristig mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson gegen Corona impfen lassen.

Coronavirus-Pandemie 50 Dosen Johnson – Letzte Corona-Impfungen in den Impfzentren

Derzeit finden die letzten Impfungen in den Impfzentren des Landkreises Göttingen statt. Neben terminierten Zweitimpfungen gibt es aktuell eine große Nachfrage nach Impfungen ohne Termin mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson.

Viele Anfragen gehen am Infotelefon des Kreises dazu ein. Aufgrund guter Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen können kurzfristig zusätzliche 50 Dosen Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt werden; sie stehen am Samstag, 25. September, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr bereit.

Spontane Johnson-Impfung in Herzberg und Göttingen: möglichst früh kommen

Zusammen mit vorhandenen Beständen können damit an beiden Standorten, im Impfzentrum Herzberg (Sporthalle OBS Herzberg) und Impfzentrum Göttingen (Sporthalle BBS II Göttingen) jeweils 50 Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten werden.

Aufgrund der begrenzten Bestände wird empfohlen, möglichst frühzeitig die Impfzentren aufzusuchen. Sobald der verfügbare Impfstoff vergeben ist, sind keine weiteren ungeplanten Impfungen ohne Termin mehr möglich.

kic