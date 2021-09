Open-Air-Kino im Hattorfer Freibad mit „Beckenrand Sheriff“

Milan Peschel als Karl in einer Szene des Films „Beckendrand Sheriff“. Der Film wird am am Sonntag im Hattorfer Freibad gezeigt.

Zum Abschluss der Badesaison findet eine besondere Aktion des Herzberger Kinos am kommenden Sonntag, 5. September, im Freibad in Hattorf statt. Dort gibt es eine Vor-Premiere des Films „Beckenrand Sheriff“, der am Donnerstag, 9. September, in die deutschen Kinos kommt.

Der Film

„Beckenrand Sheriff“ ist die neue Kinokomödie von Regisseur Marcus H. Rosenmüller. „In der turbulent-berührenden Geschichte über Freundschaft, Glück und Zusammenhalt versucht Milan Peschel als Schwimmmeister Karl, mit allen Mitteln seine Heimat, das Freibad Grubberg, vor der Schließung zu bewahren“, heißt es in der Ankündigung des Verleihs. Weiter: „Freuen Sie sich auf eine tiefsinnige und zugleich leichte und lustige Hymne auf das Leben und die Liebe!“

Besetzung

In den Hauptrollenspielen Milan Peschel als grantiger Bademeister Karl, Dimitri Abold („Polizeiruf 110“) als Bademeister-Azubi Sali, Johanna Wokalek als Trainerin der Wasserballmannschaft und Sarah Mahita als Ex-Profi-Schwimmerin Lisa. Auch Rick Kavanian gehört zum Ensemble.

3G-Regel

Einlass ist ab 20.30 Uhr, Filmstart 21 Uhr, Eintritt 8 Euro. Zutritt ist nur für geimpfte, genesene und getestete Personen erlaubt. Sitzgelegenheit müssen selbst mitgebracht werden.