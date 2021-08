Hattorf. Die Polizei in Osterode und der Notruf sind natürlich erreichbar.

Die Polizeistation an der Bahnhofstraße in Hattorf ist aus dienstlichen Gründen am Freitag, 20. August, nicht besetzt. Das teilt die Polizei mit.

„Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an jede andere Dienststelle oder an das Polizeikommissariat Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0. Der Notruf 110 ist jederzeit erreichbar.“