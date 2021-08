Neue Jacken für die Kinder

Herzberg . Endlich bekamen die Feuerwehrkinder in der Welfenstadt neue Jacken überreicht.

Große Freude bei den „Löschzwergen“ und dem Betreuerteam der Kinderfeuerwehr Herzberg: Die Mädchen und Jungen konnten neue, von der Stadt beschaffte Kinderfeuerwehrjacken in Empfang nehmen und das erste Mal anprobieren. Die für das 10-jährige Jubiläum der Kinderfeuerwehr im letzten Jahr geplante Übergabe musste pandemiebedingt verschoben werden. Umso glücklicher waren die Kinder nun die Jacken in Gegenwart von Bürgermeister Lutz Peters zu erhalten. Auch Stadtbrandmeister Gerd Herrmann zeigt sich erfreut, dass die noch unter dem ehemaligen Fachbereichsleiter Wolfgang Nünemann in die Wege geleitete Beschaffung jetzt realisiert werden konnte.