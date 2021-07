Goldener Pfeil und TTC GW Herzberg freuen sich über Spenden

Im Jahr 2017 stellte der regionale Energieversorger Harz Energie seine Spendentätigkeit um. Seitdem erhalten Vereine und Verbände aus dem neuen „Ehrenamtsfonds“ auf Antrag großzügige Zuschüsse zu besonderen Vorhaben. „Das Ehrenamt ist eine starke Säule im Landkreis, den Städten und den Gemeinden, das wir gerne unterstützen,“ sagte Frank Uhlenhaut von der Harz Energie nun bei zwei Spendenübergaben in Herzberg.

Unterstützt werden seit der Gründung Vereine und Verbände auf Vorschlag der jeweiligen Bürgermeister und Ortsbürgermeister. Seit der Einführung des Ehrenamtsfonds im Jahr 2017 habe die Harz Energie bisher rund 813 Förderungen vornehmen können. In diesem Jahr würden 63 Ehrenamtsprojekte mit einem Fördervolumen von rund 35.450 Euro gefördert, so Uhlenhaut. Bei der Spendenüberreichung auf dem Bogensportplatz des BSV Goldener Pfeil Herzberg überreichte Uhlenhaut dem Vorsitzenden Achim Bergmann eine Spende von 500 Euro für das auszutauschende Pfeilfangnetz.

Ausgleichs- und Leistungssport

Im Namen des Vereins bedankte sich Bergmann für die Spende. Etliche Löcher in dem alten Netz hätten schon eine Gefahr für die Sicherheit nach außen bedeutet, sagte er. Mit einer kurzen Information stellte er den Verein vor. Den Bogensport bezeichnete er sowohl als Ausgleichs- als auch als Leistungssport. Diese Sportart werde vom Verein im Zeitraum Osterferien bis Anfang Oktober auf dem Schießgelände und von Oktober bis zu den Osterferien in der Sporthalle der Oberschule Herzberg angeboten.

Im Freien wird auf Entfernungen bis 70 Meter und in der Halle auf 18 Meter geübt. Neben dem Training für die rund 55 Mitglieder führe der Verein ein erfolgreiches Jugend- und Einsteigertraining durch, so Bergmann. Dabei wird unter anderem der Umgang mit verschiedenen Bogenarten – vom Standardbogen bis zum Compound-Bogen für Wettkämpfe – gelehrt und geübt.

Der TTC-Vorsitzende Michael Recht mit Frank Uhlenhaut (m.) und Lutz Peters (r.). Foto: Paul Beier / HK

Seit längerem bietet der Goldene Pfeil als Mitglied im Behinderten-Sportverband Niedersachsen Menschen mit Handicap die Möglichkeit, zu trainieren und auch an Turnieren teilzunehmen. Unter den Mitgliedern ist auch die Rollstuhlfahrerin und zweimalige Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse, Sandra Kerkmann. Während des Winters musste das Training in der Sporthalle der OBS ausfallen, da sie als Impfzentrum eingerichtet wurde. Umso mehr freuen sich die Mitglieder darüber, dass sie nach Reduzierung der Corona-Bestimmungen wieder im Freien üben können.

Freude auch beim TTC GW Herzberg

Ebenfalls freuen konnte sich Michael Recht, der Vorsitzende des TTC GW Herzberg, über eine Spende von 700 Euro für die Anschaffung zweier Tischtennisplatten. Mit mehr als 100 Mitgliedern zwischen 8 und 89 Jahren ist der Verein gut aufgestellt. Als die Nicolai-Turnhalle noch für Training genutzt werden konnte, fand das Training zwei bis drei Mal in der Woche statt. Gelitten hatten zwei Tischtennisplatten, als sie noch genutzt werden konnten, durch verschiedene Reinigungsaktionen. Im Vordergrund steht derzeit die Jugendarbeit, seitdem seit Anfang Juni wieder geübt werden darf, so Recht.

Der TTC, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern wollte, wird auf einen dafür geplanten „Tag der offenen Tür“ wegen der noch unsicheren Pandemie-Situation verzichten und im kommenden Jahr nachholen. Bei der Stange geblieben sind die Mitglieder, der Verein kann auch in der kommenden Saison eine große Zahl an Mannschaften stellen. Obwohl Tischtennis hauptsächlich im Herbst und im Winter gespielt wird, freuen sich die Mitglieder schon auf die neuen Tischtennisplatten, sagte Recht, der sich für die Spende bedankte.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Lutz Peters bei Uhlenhaut dafür, dass das Unternehmen Harz Energie den Ehrenamtsfonds und die Bereitstellung eingeführt hatte und den Stadt-/Gemeindeverwaltungen ein Mitspracherecht hat zukommen lassen.