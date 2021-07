Große Nachfrage nach Schwimmkurs

Der MTV Herzberg hat im Juni kurzfristig im Schwimmbad in Lonau einen Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 4 Jahre gestartet. Die Nachfrage war so groß, dass eine weitere Stunde angeboten wurde. „Etwas für die Kleinen anzubieten, war eine ganz spontane Idee. Überall schreibt man, dass es furchtbar ist, dass Kinder nicht schwimmen lernen“, berichtet die 2. Vorsitzende Rosi Schwalbach.

„Der MTV bietet ja Anfängerschwimmen und Wassergewöhnung normalerweise in der Heikenbergklinik in Bad Lauterberg an, immer nur bis zum Erreichen des Seepferdchen. Das ist ja leider wegen der Pandemie ewig ausgefallen.“ Und derzeit stehe die Klinik-Schwimmbad noch nicht wieder zur Verfügung, auch nicht für die sehr gefragte Wassergymnastik.

Von Anmeldungen „überrannt“

„Da war es die Idee, in Lonau bei Familie Poser einmal nachzufragen, ob es möglich wäre, Kinder im Alter ab 4 Jahren dort unter Anleitung einen Anfängerschwimmkurs anzubieten“, berichtet sie. Anmelden konnte man sich per Mail an den MTV Herzberg unter info@mtv-herzberg.de. „Wir wurden überrannt mit Anmeldungen“, zeigt sich sich ebenso überrascht wie erfreut. Das ist Training findet in den Zeiten 16 bis 17 Uhr und 17 bis 18 Uhr statt. Geleitet wird es von den Sportlehrern Adi Musalf und Doris Krämer-Armbrecht sowie helfenden Übungsleitern.