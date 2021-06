Mitgliederzahl des TC Scharzfeld bleibt trotz Pandemie stabil

Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation hielt der Tennis-Club Scharzfeld seine Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 kürzlich im digitalen Umlaufverfahren ab. Dabei handelt es sich um ein schriftliches Verfahren mit dem Ziel, einen Beschluss der Mitgliederversammlung schnell und unkompliziert herbeizuführen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Vorstandswahlen. Nadine Augustin wurde in ihrem Amt als 2. Vorsitzende bestätigt. Frauenwartin bleibt Gabi Willmer. Neuer Schatzmeister ist Marcel Beushausen, der damit Andreas Marks in seinem Amt ablöst. Als Platzwart wiedergewählt wurde Steffen Hercher und zum 3. Kassenprüfer gewählt wurde Lars Lübbecke.

Erste Veranstaltung fand für den TC Scharzfeld im September statt

Die Corona-Pandemie stellt auch den TC Scharzfeld vor Herausforderungen. So lief während des ersten Lockdowns Anfang 2020 die Erstellung einer neuen Platz- und Spielordnung sowie die Ausarbeitung eines 10-Punkte-Plans ausschließlich auf digitalem Kommunikationsweg ab, wie der 1. Vorsitzende Bernhard Willmer berichtet. Pandemiebedingt nicht stattfinden konnten zudem das Winteraufwachturnier in der Kirchberg-Therme, die Platzeröffnung, das Pfingstturnier und das Overnight-Turnier. „Die erste Veranstaltung, die nach dem Lockdown wieder möglich war, war der Besuch des TNB-Mobils Anfang September“, so Willmer. Hier verbrachten Kindergarten- und Grundschulkinder ein paar sportliche Stunden mit zwei Trainern des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen auf dem Tennisplatz (wir berichteten).

Positive Resonanz auf die Vereinsmeisterschaft

Auch die kurzfristig ausgerichtete Vereinsmeisterschaft stieß auf positive Resonanz bei den Teilnehmern. „Ein besonderes Highlight bildete der traditionell zum Abschluss der Freiluftsaison stattfindende Tournament-Day Ende September“, so der Vorsitzende.

Aktuell zähle der Verein 86 Mitglieder – darunter seien 52 Erwachsene, ein Jugendlicher und 19 Kinder, so Willmer weiter. Neben zehn Austritten seien erfreulicherweise auch zehn Neuzugänge zu verzeichnen gewesen. Des Weiteren konnten im vergangenen Jahr trotz Pandemie einige Arbeitsstunden abgeleistet werden. Zusätzlich zu den alljährlich anfallenden Arbeiten -- wie dem Platzaufbau und der Pflege der Anlage im Frühjahr und dem Platzabbau im Herbst – konnten langfristig geplante Projekte in Angriff genommen werden. Dazu gehören unter anderem die Herrichtung einer Einfahrt zwischen Wall und Clubhaus und das Beschneiden zu groß gewachsener Bäume am Wall, so Willmer erfreut über die Einsatzbereitschaft der Mitglieder.

Eine neue Schließanlage für die Tennisanlage, ein Drucker und ein Laptop, der insbesondere für die Abwicklung der Steuererklärungen des Vereins und wichtige Dokumente benötigt wird, gehören zu den Anschaffungen, die der Verein 2020 getätigt hat.