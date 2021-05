Herzberg. Die Online-Terminvergabe für Impfungen im MVZ in der Klinik Herzberg startet über das Patientenportal.

Dr. med. Christian Thiele (links), Patientin Marion H. mit Impfausweis und Blumen und Dr. med. Andreas Philippi vom Helios-MVZ in Herzberg nach der 500. Corona-Impfung an dem Standort.

Helios-MVZ in Herzberg verabreicht 500. Corona-Impfung

Corona in Osterode: Situation, Fallzahlen und Regeln vor Ort

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) von Helios in der Klinik Herzberg blickt optimistisch nach vorne und impft seit Impfstart für Haus- und Fachärzte gegen das Coronavirus. Verfügbare Vakzine seien derzeit Astrazeneca und Biontech.

Während die Termine bislang nach Warteliste vergeben wurden, sind jetzt auch Online-Terminvergaben für Impfungen über das Helios-Patientenportal möglich.

500. Corona-Impfung am MVZ Herzberg

Im Helios-MVZ Herzberg-Klinik wird fleißig geimpft: Kürzlich wurde dort die 500. Corona-Impfung an Patientin Marion H. verabreicht. Vor Ort werden Impfungen, sofern nicht anders vereinbart, durch die geschulten Medizinischen Fachangestellten verabreicht.

„Die Patientinnen und Patienten fallen einem fast weinend um den Hals“, berichtet Dr. med. Andreas Philippi, Facharzt für Chirurgie und Ärztlicher Leiter des Helios-MVZ Herberg-Klinik, gerührt. Sein Impfteam mit Dr. med. Christian Thiele, Facharzt für Kardiologie, und dem geschulten medizinischen Fachpersonal konnte seit Impftstart der Haus- und Fachärzte vor rund sechs Wochen bereits 500 Patienten und Patientinnen eine Erst- bzw. in Teilen sogar schon eine Zweitimpfung verabreichen. „Im MVZ haben wir auch einmal 90 Patientinnen und Patienten an einem Tag geimpft. Aber das funktioniert natürlich nur mit sehr guter Organisation. Wir dokumentieren hier sehr ausführlich.“

Auch Zweitimpfung mit Astrazeneca möglich

Entsprechend hofft der Ärztliche Leiter auf das Verständnis und die Geduld der zu Impfenden, die nach Aussetzung der Impfpriorisierung auf ihn und sein Team zukommen möchten: „Die Menschen wollen alle ins Leben zurück, und wir unterstützen dabei so gut wir können.“ Das Team möchte zusammen mit den Patientinnen und Patienten nach vorne schauen und auch weiterhin ein möglichst umfangreiches Impfangebot bereitstellen. Daher können im MVZ Herzberg-Klinik Impfwillige, die ihre Erstimpfung mit dem Vakzin Astrazeneca in einem Impfzentrum erhalten haben, auf ausdrücklichen Wunsch auch ihre Zweitimpfung mit demselben Vakzin erhalten. In den Impfzentren sei dies nicht mehr möglich.

Das Medizinische Versorgungszentrum ist zu folgenden Zeiten zu erreichen: Montag 8 bis 17 Uhr, Dienstag 8 bis 15 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Die Telefonnummer lautet 05521/9987810.

