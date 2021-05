Kellerbrand in Herzberg: Feuerwehr kann schnell löschen

Arbeiten an einer Heizungsanlage lösten am Nachmittag des 22. Mai ein Feuer in einem Keller aus – und sorgten so für einen größeren Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Gegen 14 Uhr war die Alarmierung mit dem Stichwort Kellerbrand erfolgt, die Einsatzkräfte rückten in die Juesholzstraße aus.

Dichter Rauch drang aus dem Keller

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Keller. Die Bewohner hatten das Haus, nachdem sie eigene Löschversuche unternommen hatten, bereits verlassen.

Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C- und einem Schaumrohr in den in Vollbrand stehenden Kellerraum vor. Nachdem das Feuer abgelöscht war, wurde das Gebäude mittels Hochdrucklüfter vom Brandrauch befreit. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte mithilfe der Wärmebildkamera den Keller auf eventuelle Glutnester.

Verletzt wurde niemand

Nachdem am Feuerwehrhaus die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt wurde, konnte der Einsatz gegen 15.30 Uhr beendet werden, verletzt wurde niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste ein Abschnitt der Juesholzstraße voll gesperrt werden.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort war die Feuerwehr Herzberg mit 32 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie die Polizei mit vier Beamten und zwei Streifenwagen.