Kita-Gruppe in Hattorf muss in Corona-Quarantäne

In einer Gruppe der ev.-luth. Kindertagesstätte in Hattorf ist eine Infektion mit Coronavirus bekannt geworden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kirchenkreises Harzer Land hervor. Die Gruppe muss sich demnach bis zum 18. Mai 2021 in Quarantäne begeben.

Andere Gruppen bzw. Personen außerhalb dieser Gruppe seien nicht betroffen, so der Kirchenkreis. Die Eltern wurden informiert. Es habe Reihentestungen gegeben. mh/khl