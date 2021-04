Wasserversorgung in der Gemeinde Hörden wird unterbrochen

Hörden. Die Zeiten für die Unterbrechung der Wasserversorgung am Donnerstag in Hörden wurden verschoben. Die Einwohner sollten sich darauf einrichten.

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt.

Das Wasserwerk der Samtgemeinde Hattorf weist darauf hin, dass in der Gemeinde Hörden am Harz am Donnerstag, 15. April 2021, in der Zeit von ca. 13 bis ca. 17 Uhr wegen dringender Reparaturarbeiten am Leitungsnetz die Wasserversorgung im gesamten Versorgungsgebiet eingestellt werden muss.

Ursprünglich sollte die Reparatur in der Zeit von ca. 8 bis 12 Uhr stattfinden. Aus technischen Gründen muss die Reparatur aber auf den Nachmittag verlegt werden.

Die Einwohner werden gebeten, sich auf diese Situation entsprechend einzurichten. Das Wasserwerk bedankt sich bereits im Voraus für das entgegengebrachte Verständnis.