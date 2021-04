Wie sich die Samtgemeinde Hattorf auf das Superwahljahr 2021 vorbereitet

Demokratie kann ganz schön anstrengend sein – besonders für jene, die eine Wahl organisieren müssen. Es hängt eine Menge Arbeit daran, vorher und nachher, dass ich am 12. September für etwa fünf Minuten in ein Wahllokal gehen und dort meine Stimmen abgeben kann. Für mich ist die Sache nach wenigen Augenblicken erledigt, ich warte dann abends gemütlich auf die Bekanntgabe der Ergebnisse. Andere müssen nachher stundenlang zählen, und zwar mit größter Sorgfalt. Wir anderen schulden den Wahlhelfern wirklich Anerkennung. Es ist eine ehrenwerte Pflicht, die sie ausüben.

Im Alltag sind wir Bürger ja bisweilen geneigt, eher unsere Unzufriedenheit über Politiker und deren Arbeit kundzutun, als uns über die demokratischen Errungenschaften unseres Landes zu freuen. Doch gerade in diesen Zeiten, wo absurde Behauptungen über unser politisches System verbreitet werden, etwa dass in Deutschland eine „Corona-Diktatur“ errichtet wird und man dem Volk mittels „Merkel-Maulkorb“ (gemeint sind die höchst wirksamen Schutzmasken) die freie Meinungsäußerung verbieten wolle, muss ich doch mal mit Freude feststellen, dass das alles Schwachsinn ist.

Keine Frage, auch bei uns läuft vieles falsch, viele staatliche Maßnahmen muss man kritisieren, auch skandalöse Sachen sind passiert (Stichwort Maskendeals zum Beispiel), und es gibt jede Menge Grund sich zu beschweren. Doch genau in dieser schlimmen Zeit, mitten in der Pandemie, können wir Bürger den Politikern mittels Kreuzchen auf den Wahlzetteln gemeinsam ein Zeugnis ausstellen. Da wird nichts „verschoben“. Und auch sonst kann man hier jederzeit auf der Straße laut sagen, welchen Politiker man nicht ausstehen kann, ohne Gefahr zu laufen, dafür in einem Foltergefängnis zu landen. Das ist international gesehen keine Selbstverständlichkeit und wer das nicht anerkennt, ist ein Ignorant. Also, bei aller Unzufriedenheit: Freuen wir uns über unsere demokratischen Verfahren, sie sind eine wertvolle Errungenschaft und das sollten wir Deutschen aus unserer Geschichte hoffentlich gelernt haben. Doch das Recht zu wählen bedeutet für uns Bürger auch eine Pflicht zum sorgfältigen Umgang damit: Bitte gehen Sie zur Wahl, lassen Sie dieses Privileg nicht einfach achtlos verfallen.

Und bitte überlegen Sie gut, wem Sie ihre Stimme geben. Mitunter stehen auf den Wahlzetteln Vorschläge, die – sagen wir mal: extrem fragwürdige politische Positionen vertreten. Auch das ist ein charakteristisches Merkmal einer echten Demokratie: Es wird niemand von vornherein wegen seiner Gesinnung ausgeschlossen. Die Demokratie ist bisweilen arg tolerant. Und bitte bestrafen Sie nicht die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, wenn Sie mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden sind. Erstere sind Ihre Nachbarn, die sich um Ihre Gemeinde kümmern. Auch das ist ehrenwert!