Herzberg. Die Arbeiten an der Verlegung neuer Gasrohre im Südbereich von Herzberg wurden zwischenzeitlich wieder aufgenommen.

Derzeit werden an der Ecke Lönsstraße/Hebbelstraße die vorhandenen Leitungen verbunden. Ebenso wird von dort die Verbindung der unter der Kreuzung am „Englischen Hof“ verlegten Rohre hergestellt, die in die Scharzfelder Straße führen.