Rosenmontagsumzug in Pöhlde: Noch nie ausgefallen – bis Corona

Nie zuvor musste der Pöhlder Carnevals Club sämtliche Veranstaltungen rund um den geliebten Karneval absagen. Doch in diesem Jahr sorgt die Corona-Pandemie und der Lockdown für eine traurige Premiere, wie Tobias Schreiner in der PCC-Zeitung „Blättle“ berichtet: „Schweren Herzens müssen wir auf die närrische Zeit verzichten, dabei hatte man bis zuallerletzt die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch etwas auf die Beine stellen zu können.“

Vereinsintern sei stets über Möglichkeiten nachgedacht, unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen Karneval feiern zu können, „doch alle Bemühungen waren leider vergebens“, schreibt er weiter. „So wird die närrische Zeit für den gesamten PCC, die Wagenbauer und alle Freunde des Pöhlder Karnevals eine eher triste Zeit. Vor allem die eigenen Büttenabende und der Höhepunkt, der Rosenmontagsumzug, werden uns fehlen. Noch nie musste dieser im Vorfeld komplett abgesagt werden.“

„Es stürmte so stark, dass Ziegel von den Dächern kamen“

Alter Zeitungsbericht über den Umzug von 1990. Foto: PCC Pöhlde

Lediglich im Jahre 1990 sei der Rosenmontagsumzug einmal abgebrochen worden, da das Wetter nicht mitspielen wollte, berichtet er. „Ulli Müller war es übrigens, der in diesem Jahr als Prinz den PCC anführte. Man startete den Umzug am 26. Februar 1990 zwar noch, doch es zeichnet sich ziemlich schnell ab, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Es stürmte so stark, dass Ziegel von den Dächern kamen, was für Teilnehmer und Zuschauer zu gefährlich wurde. Man brach den Umzug ab, da auch die meisten Wagen dem Wetter nicht standhielten.“ Es war damals nicht nur aufgrund des Wetters ein besonderer Umzug, denn es war auch der erste Umzug nach Grenzöffnung. Man sah neue Gesichter im Teilnehmerfeld und schloss neue Freundschaften. Vor allem der befreundete, thüringische Karnevalsverein aus Görsbach war zahlreich vertreten und nahm mit Garde und großer Fußtruppe am Umzug teil.

Am 3. März 1987 war es ebenfalls das Wetter, welches Probleme bereiten sollte, doch damals sei hartnäckig geblieben und startete den Umzug. „An diesem Rosenmontag war es klirrend kalt, windig und es schneite extrem stark. Man blieb jedoch eisern und so setzte sich der Umzug, angeführt von Prinzessin Ute Böttcher und ihrem Prinz Hilmar Apel (Hille der Schräge), in Bewegung. Man zog den Umzug auch durch, obwohl die Kapellen aufgrund der Kälte kaum spielen konnten, da die Instrument teils eingefroren waren und die Finger steif wurden. Auswärtige Zuschauer verschlug es kaum an den Straßenrand an diesem Rosenmontag und die Pöhlder, welche nicht aktiv am Umzug teilnahmen, schauten dem Umzug durchs Fenster zu. Die Umzugsteilnehmer waren nicht zu beneiden, doch den Umzug wollte man sich nicht nehmen lassen. Es wurde sogar extra Erbsensuppe in der Osteroder Kaserne gekocht und nach Pöhlde geschafft, was bei dem Schneetreiben eine Herausforderung war. Die Umzugsteilnehmer und die wenigen standhaften Zuschauer sollten eine warme Mahlzeit bekommen, um den Wetter trotzen zu können.“

Mit einer Pferdekutsche wurden die Majestäten gefahren. Foto: PCC Pöhlde

Man habe also immer alles getan, um den Karneval in Pöhlde stattfinden lassen zu können, betont Schreiner in seinem Bericht. „So sollte es auch in diesem Jahr sein, doch besondere Ereignisse fordern besondere Maßnahmen! Dem Wetter gegenüber sind wir standhaft, aber der Corona-Pandemie fällt nun auch unser Karneval zu Opfer. Man muss sich aufgrund von Corona damit zurechtfinden, eine ganze Karnevalskampagne ausfallen zu lassen. Das fällt uns allen schwer. Wir, der PCC, werden jedoch die Lust, den Spaß und die Leidenschaft am Karneval nicht verlieren! Corona wird vorbeigehen, der Karneval bleibt uns erhalten“, schreibt er kämpferisch, um seine Mitstreiter zu motivieren. Und schlißet mit einem Appell: „Liebe PCC-Mitglieder, Wagenbauer und Freunde des Pöhlder Karnevals, lasst euch die Freude am Karneval nicht vergehen. Die nächste Kampagne ohne Corona kommt bestimmt und dann wird wieder richtig gefeiert, so wie man es in Pöhlde kennt.“