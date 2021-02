Herzberg. Die Feuerwehr Herzberg wurde am Dienstag in die Hüttuferstraße gerufen. Die Straße musste gesperrt werden.

Feuerwehr-Einsatz in Herzberg: Schornstein von Wohnhaus brennt

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Herzberg gegen 15 Uhr in die Hüttuferstraße gerufen. In einem Wohnhaus war es zu einem Schornsteinbrand gekommen, welcher bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte nicht auf andere Gebäudeteile übergegriffen hatte.

Nachdem der Schornsteinschacht mit Hilfe der Drehleiter ausgekehrt und die Einsatzstelle an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister übergeben wurde, konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Für die Dauer des Einsatzes der Drehleiter musste die Hüttuferstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.