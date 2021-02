Kabinen im Impfzentrum an der OBS Herzberg.

Impfbeginn in Herzberg wird auf Freitag verlegt

Der Start der Corona-Impfungen im Impfzentrum an der OBS Herzberg wurde von Donnerstag auf Freitag verschoben. Das berichtete Andrea Riedel-Elsner, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf Nachfrage unserer Zeitung. Man habe sich vorsorglich zu diesem Schritt entschlossen, da aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse derzeit ungewiss sei, ob die Lieferung mit Impfstoff den Landkreis rechtzeitig bis Donnerstag erreicht. Die Personen, die einen Impftermin am Donnerstag in Herzberg bekommen hatten, seien darüber informiert worden.

Am Impfstart im anderen Impfzentrum des Landkreises an der BBS II in Göttingen wolle man gleichwohl festhalten, sagte Riedel-Elsner.

Die Stadt Göttingen hat dagegen die ersten Termine in ihrem Impfzentrum Siekhöhe ebenfalls verschoben, und zwar von Mittwoch auf Freitag. Aufgrund der anhaltenden winterlichen Wetterbedingungen habe das Impfzentrum Siekhöhe bislang keine neue Impfstofflieferung vom Land erhalten, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt. Daher kann das Impfzentrum nicht wie vorgesehen am Mittwoch mit Vor-Ort-Impfungen starten.