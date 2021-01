Innenstadt von Herzberg zeigt sich während Corona noch leerer

Herzberg Die Supermärkte am Stadtrand hingegen können sich auch während des aktuellen Lockdowns über einen Mangel an Kundschaft nicht beklagen.

Auch während des aktuellen Corona-Lockdowns können sich die Supermärkte am Stadtrand von Herzberg über einen Mangel an Kundschaft nicht beklagen. Besonders gut besucht sind die Märkte, in denen die Käufer auf „langen Geraden“ andere Menschen frühzeitig sehen und dann noch ausweichen können. Etwas irritiert ist man dort, wo einem Designer- und Zeitgeschmack folgend nischenartige Wege ein enges Passieren erforderlich machen.

Leere Innenstadt noch leerer

Die Innenstadt von Herzberg und hier besonders die Fußgängerzone hingegen zeigt sich noch leerer als vorher. Die wenigen Passanten, die man sieht, sind entweder auf dem Weg zur Postfiliale, zum Drogeriediscounter, zum Bäcker, Fleischer oder zu einem Geldinstitut.

Dies bestätigte auch ein älteres Paar, das sich über die noch nicht entfernte Weihnachtsbeleuchtung freute. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt brauche man keine Angst vor einer Ansteckung zu haben, so die beiden.