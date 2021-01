Was sich die Menschen in Herzberg für 2021 wünschen

In den vergangenen Tagen befragte der Harz Kurier einige Einwohner von Herzberg, was sie sich für das Jahr 2021 wünschen. An erster Stelle steht demnach der Wunsch, dass die Corona-Pandemie bezwungen wird und alle sich über eine gute Gesundheit freuen können. Gerade die ältere Generation hofft auf gemäßigte Temperaturen mit gelegentlichem Regen im Sommer. Wie in den Vorjahren hatten die hohen Temperaturen in den vergangenen Sommermonaten den Älteren zu schaffen gemacht. Bei den meisten über 70-Jährigen steht der Wunsch nach einer baldigen Impfung gegen Covid-19 weit oben auf der Wunschliste für 2021.

Das sagen die Herzberger

Wolfgang Zeiss: „Trotz Corona war das Jahr schön, wir sind viel gewandert. Für 2021 wünsche ich meinen Angehörigen, Bekannten und mir Glück und Gesundheit und Erfolg bei der Bekämpfung des Coronavirus. Uns Herzbergern wünsche ich weitere Fortschritte bei den Arbeiten im und am Welfenschloss.“

Jutta Hassepass wünscht sich und allen anderen für das Jahr 2021 Gesundheit, das Überwinden von Corona und Zuversicht; Heike Hassepass ergänzt die Wünsche um Verständnis und Zusammenhalt im Leben.

Karl-Heinz und Hannelore Dreymann wünschen sich, Angehörigen und Bekannten Gesundheit und ein Ende der Corona-Pandemie in 2021. Für Ältere wie sie sei das Überleben das Wichtigste, so Hannelore Dreymann.

Reiner Holzapfel wünscht sich im Jahr 2021 wieder ein Leben in normalen Bahnen. Immer höher, schneller und weiter muss nicht sein, eine allgemeine Normalität ist wünschenswertes Ziel.

Karl-Heinz „Kalle“ Geier wünscht sich und seinen Angehörigen Gesundheit und Normalität zurück. Außerdem soll 68 München zurück in die 2. Bundesliga einziehen und bald wieder Doppelkopf im „alten“ Kreis möglich sein.

Wilfried Richters (MTV) wünscht sich für das kommende Jahr die Möglichkeit, normal Sport auszuüben, soziale Kontakte wieder aufzunehmen und zu vertiefen und das „alte Leben“ genießen zu können. Außerdem freut er sich darauf, endlich mit seinem Wohnmobil wieder mal durch die Weltgeschichte fahren zu können.

Spruch im Schaufenster des Ladens der Zukunftswerkstatt Herzberg. Foto: Paul Beier / HK

Manuela Voigt hofft darauf, dass die Corona-Pandemie in den Griff bekommen wird und freut sich auf gesellige Treffen mit Freunden.

Pastor Dr. Gerhard Bergner wünscht sich, dass seine Konfirmanden bald wieder ohne Maske vor ihm sitzen dürfen, dass das gemeinsame Singen mit den Gemeindemitgliedern im Gottesdienst wieder möglich sein wird und dass alle Menschen als Gesellschaft in der Pandemie noch ein wenig rücksichtsvoller miteinander umgehen.

Kai-Uwe Große wünscht allen viel Gesundheit und dass Corona bald in den Griff bekommen wird, sodass man zügig zur Normalität übergehen könne. Dann kann das Vereinsleben wieder richtig gelebt werden und die Betriebe vor Ort können die Krise überstehen. Sich selbst wünscht er in 2021 eine Partnerin an seiner Seite.