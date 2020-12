Klinik Herzberg behandelt derzeit sechs Covid-19-Patienten

Aktuell werden in der Helios Klinik Herzberg/Osterode sechs Patienten mit Covid-19-Erkrankung behandelt, fünf auf Normalstation und ein Patient auf der Intensivstation. Das berichtete Kliniksprecherin Daniela Kasper am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Klinikbetrieb und Patientenversorgung laufen zum aktuellen Zeitpunkt stabil und ruhig“, sagte sie. Auf unsere Frage nach Vorbereitungen der Klinik für ein eventuell höheres Aufkommen an Notfallpatienten in der Silvesternacht oder am Neujahrstag erläuterte sie: „Der Schutz von Patienten und Mitarbeitern hat dabei für uns höchste Priorität. Deshalb gilt in der Helios Klinik Herzberg/Osterode seit Monaten ein umfassendes Sicherheitskonzept, dieses ist auch in der Silvesternacht und an Neujahr unverändert.“

Bei jedem stationären Patienten wird laut Kaspar ein Covid-19-spezifisches Screening und eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Covid-19-Patienten, Verdachtsfälle und Non-Covid-Fälle werden in voneinander getrennten Bereichen untergebracht. Zudem gelten in der Klinik strikte Hygiene-, Verhaltens- und Abstandsregelungen. Die Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen entsprechen den Vorgaben und aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Maßgabe des Landes.