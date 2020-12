Kollision bei Ausweichmanöver für Rettungswagen

Eine Einsatzfahrt eines Rettungswagens führte am Dienstag in Herzberg zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Das meldet die Polizei.

Demnach wollte eine 21-Jährige mit ihrem Pkw von der Sieberstraße an der Ampel nach rechts in Richtung Osterode abbiegen. Wegen eines Rettungsdiensteinsatzes musste die Frau trotz roter Ampel in die Kreuzung einfahren, um dem Rettungswagen freie Fahrt zu gewähren. Als sie schließlich trotz der anhaltenden Rotphase nach rechts auf die Osteroder Straße abbiegen wollte, um die Kreuzung zu räumen, übersah sie einen vorfahrtberechtigten Lkw aus Richtung Bad Lauterberg. Es kam zur Kollision von Pkw und Lkw.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.