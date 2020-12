SPD AG 60 Plus: Termine geplant, Durchführbarkeit fraglich

Der Vorsitzende der SPD AG 60 Plus Region am Harz Helmut Minne und seine Frau Vera.

Normalerweise ist es mit über 70 Gästen eine gut besuchte und besonders beliebte Veranstaltung: der traditionelle Neujahrsempfang der SPD AG 60 Plus Region am Harz. Und in den vergangenen Jahres hat es der Vorsitzende, Helmut Minne, auch immer wieder geschafft, einen prominenten Redner aus der SPD dafür zu gewinnen. Am 16. Januar des kommendes Jahres wäre eigentlich Klara Geywitz (seit Dezember 2019 stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD) beim Neujahrsempfang im Landgasthof Trüter in Hattorf mit dabei gewesen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen in der Corona-Krise und des erneuten Lockdowns wurde der Neujahrsempfang jedoch abgesagt. Das berichtet Helmut Minne in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie Minne sagt, bedaure Geywitz sehr, dass sie im Januar nicht nach Hattorf kommen könne. Gleichzeitig habe die stellvertretende Bundesvorsitzende sich jedoch angeboten, zu einem anderen Termin gerne dabei zu sein. Minne habe im Übrigen, wie sonst zu dieser Zeit auch, sämtliche Termine der AG 60 Plus bereits geplant. „Die Frage ist nur, was in den kommenden Wochen auf uns zukommt“. Der Terminkalender stehe fest und auch die nötigen Buchungen der Räumlichkeiten. Alle Termine seien jedoch natürlich unter Vorbehalt zu betrachten. Rückblickend auf das Jahr 2020 sagt Minne zusammenfassend: „Viel Arbeit, und wenig passiert“. Denn alle für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen waren ja bereits durchorganisiert.

Wenn man die Corona-Krise in den Griff bekomme, so Minne positiv vorausblickend, sollen die aus diesem Jahr ausgefallenen Termine nachgeholt werden. Das ist zum einen die Tagesfahrt in das SPD-Museum nach Eisenach am 9. Mai 2021. Am 10. Juli soll der der Vortrag der Polizeidirektion Göttingen „Sicher im Alter“, am 10. Oktober das Langschläferfrühstück und am 5. Dezember die Adventsfeier stattfinden. Für den 13. März des kommenden Jahres ist eigentlich die Jahreshauptversammlung der AG 60 Plus mit Wahlen des Vorstandes geplant.

Minne will sich wieder als Vorsitzender zur Verfügung stellen

Eigentlich habe Minne, der vor kurzem 85 Jahre alt geworden, vorgehabt, nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Jedoch sei es wie auch bei anderen Vereinen und Verbänden schwierig, Menschen zu finden, die sich für die Vorstandsarbeit engagieren wollen. „Wenn es gewünscht ist und gesundheitlich nichts dazwischen kommt, würde ich mich noch mal zur Verfügung stellen“. Ebenso müssen im Jahr 2021 Delegiertenkonferenzen im Unterbezirk Göttingen im Zuge der bevorstehenden Wahlen im September durchgeführt werden. Ob oder wie das alles stattfinden könne, stehe jedoch noch in den Sternen, so der Vorsitzende.

Minne bedaure auch sehr, dass in diesem Jahr die Adventsfeier nicht habe stattfinden können. Stattdessen habe er zusammen mit Ingeborg Riethig (beide zusammen sind der Geschäftsführende Vorstand der AG 60 Plus im Unterbezirk Göttingen) per Post oder Mail einen Adventsgruß versendet, woraufhin es viele positive Rückmeldungen gegeben habe. „Wir müssen die Menschen doch erreichen und auf dem Laufenden halten“. Minnes Wunsch für die zukünftige Zeit: „Dass wir alle gesund bleiben, die AG 60 Plus-Gruppe zusammenhalten und dass wir engagierte Interessierte für die Vorstandswahlen finden“.