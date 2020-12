Besuch im Höhlenerlebniszentrum Bad Grund für Idee gewonnen

Über einen Gutschein für den Besuch des Höhlenerlebniszentrums in Bad Grund kann sich Christiane Müller aus Wulften freuen. Christiane Müller („Kindertagespflege Pfützenhüpfer) hatte bei der Ideenpool-Aktion des Familienzentrums Hattorf mitgemacht und wurde als eine der Hauptgewinner gezogen.

Im August und September konnten interessierte Einwohner aus den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hattorf ihre Ideen, Anregungen und Wünsche für das soziale Miteinander in der Samtgemeinde in aufblasbaren Pools in mehreren Geschäften abgeben. Die Ideen sollen nun auf ihre Machbarkeit geprüft werden. Die Idee von Christiane Müller war, Neubürger, Familien und Alleinerziehende gezielt einzuladen und zu begrüßen, um ein Netzwerk zu schaffen.

„Gerade unter den Neubürgern gibt es bestimmt viele einsame Menschen“, so die Gewinnerin. Überreicht wurde der Preis von den beiden Mitarbeiterinnen des Familienzentrums Hattorf Emily Krautz und Annette Müller.