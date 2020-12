Herzberg am Harz Die Tat soll sich zwischen dem 26. und 27. Dezember ereignet haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In Herzberg: Unbekannte werden Flasche auf geparktes Auto

Bislang unbekannte Täter haben eine Bierflasche auf ein geparktes Auto geworfen und es dabei beschädigt. Das berichtet die Polizei Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Beamten suchen nun Zeugen für die Tat. Der Vorfall ereignete sich im Zweitraum zwischen 16.30 Uhr am Samstag, 26. Dezember, und Sonntag, 27. Dezember, 11 Uhr im Dr.-Hermannes-Weg.

An dem beworfenen Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herzberg unter Telefon 05521- 920010 entgegen. kic