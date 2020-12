Gelebte Eisenbahnromantik der Extraklasse unter Dachschrägen

Herzberg am Harz Spur1: In Herzberg bauen Eisenbahnfans begeistert an ihrer Anlage

Michael Paetzold

Herzberg. Es ist schon eindrucksvoll, wenn sie sich schnaufend in Bewegung setzt, ein schriller Pfiff ertönt, während sie gemächlich beschleunigt. Sicher, statt der 140 Tonnen, die das Dampfross mit Kabinentender aus den 30er Jahren (Baureihe 50) in Echt auf die Gleise bringt, ist die Dampflok der Spur1 im Maßstab 1 zu 32 recht handlich. Aber immerhin: Auch sie wiegt rund 7 Kilogramm.

Rainer Scholz (60) aus Wulften und Thomas Krause (59) aus Herzberg sind Eisenbahnfans durch und durch und leben die Eisenbahnromantik im Modellbau aus. Seit dem Jahr 2005 basteln sie gemeinsam an ihrer Anlage, die Thomas Krause von Image Concert, Verantwortlicher für die Ausgestaltung der Kreuzgangkonzerte in Walkenried, unter dem Dach seines Hauses in Herzberg beherbergt, inzwischen mit einem Schienennetz von gut 130 Metern. "Und wir bauen immer noch", erzählt Scholz, Mitarbeiter beim Landkreis Göttingen. Und ehrlich gesagt: Fertig wollen die beiden eigentlich nicht werden, denn Bauen, Basteln und Gestalten ist bei ihnen Programm.

Gemütlich tuckert die Bahn unter der Dachschräge Richtung Bahnhof, begleitet von den liebevollen Blicken der Bastler und Tüftler, die sich hier in unregelmäßigen Abständen treffen und der schnöden Welt entfliehen. Klar: "Damit nehmen wir uns auch eine Auszeit vom Alltag", räumen die beiden ein, die Ehefrauen, so gestehen sie, haben da schon eine andere, eher weniger verklärte Sicht auf die Dinge als sie.

Thomas Krause und Rainer Scholz haben beide ihre eigene Modellbahngeschichte, Scholz bereits seit 50 Jahren mit der Spur HO. Früher war der aus Salzgitter stammende Eisenbahnfan dort im Verein. Es war eine Diesellok der Spur1, die ihn auf einer Messe in Dortmund begeisterte. "Ihr Gewicht, ihr Sound: Das war schon sehr besonders", erinnert er sich. Das war im Jahr 2000. Zur gleichen Zeit wurde Thomas Krause angefüttert, undzwar auf einer Modellbahnausstellung in Lautental, organisiert von einem Spielzeugladenbesitzer aus Osterode. Der Kauf eines Startpakets war folgerichtig, hatte sich doch schon der Vater für Modellbahnen begeistert und immer zu Weihnachten eine Platte aufgebaut. Damals waren Fleischmann, Märklin und Trix die angesagten Hersteller, die noch in Deutschland produzierten. Heute kommt das Meiste aus Fernost.

Im gleichen Jahr rannten sich beide, die sich beruflich flüchtig kannten, an der Kasse eines Spielzeuggeschäfts in Göttingen fast um, jeder mit Eisenbahnutensilien unter dem Arm: "Ach, Du auch?" so der erste kurze Austausch über ein gemeinsames Hobby. Da hatten sich zwei gesucht und gefunden! Später warfen bei alles zusammen und huldigen seitdem gemeinsam ihrer Leidenschaft.

Es ist kein günstiges Hobby, zudem mit reichlich Platzbedarf. Eine Lok kostet schonmal ab 1.000 Euro aufwärts und preislich mit viel Luft nach oben. Uns so eignen sich die naturgetreuen Nachbildungen en miniature durchaus für den Sammlerschrank. Aber: "Wir sind keine Vitrinen- und Schachtelbahner sondern Betriebsbahner", also Bahnfans, die Hand anlegen basteln, bauen und fahren. Darauf legen Krause und Scholz Wert. Eine Turnhalle nur für dieses Hobby, ja, das wärs! Da sind sich beide einig, dort können sie sich austoben. Für einen weiteren Mitstreiter sind übrigens beide offenen, wenn er die nötigen Voraussetzungen mitbringt, die Begeisterung für die Eisenbahn, die Faszination für Dampfloks und vor allem eine gehörige Portion technisches Wissen. "Die Hauptsache ist, dass wir alle gleich ticken."

Inzwischen ist der Zug im Bahnhof eingerollt, und passend zum Weihnachtsfest löst auch der Weihnachtsmann in Form einer kleinen Figur seine Fahrkarte. Und weiter geht die Fahrt unter den Dachschrägen, durch Wandöffnungen, vorbei an Häusern und durch Landschaften. Scholz und Krause reisen begeistert mit und freuen sich schon jetzt auf neue Strecken.