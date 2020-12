Weihnachten zurück auf das Wesentliche

Die Seitenwand seines Carportes nutzte Pastor im Ruhestand Bernhard Sulimma seit Jahren als Ablage für sein Brennholz. Einige „Fenster“ blieben frei und wurden mit kleinen Töpfereien dekoriert. Irgendwann glaubte er, beim Spalten des Brennholzes Figuren oder Gegenstände in den Holzstücken zu erkennen. In einer Adventszeit kam ihm dann die Idee, aus Brennholzstücken und Holzwolle eine „Brennholzkrippe“ zu basteln.

Daraus wurden drei stilisierte Holzgruppen: Maria und Josef mit dem Christuskind in der Krippe, die Verkündung durch den Engel an die Hirten und die Heiligen drei Könige. Danach stellte Bernhard Sulimma eine dezente Hintergrundbeleuchtung her, von der die Gruppen dezent beleuchtet wurden.

Seitdem bestechen die drei „Fenster“ in ihrer Ausdruckskraft in der Dunkelheit vorbeigehende Passanten. „Mit den drei schlicht gehaltenen Gruppen will ich das Weihnachtsfest auf seinen Ursprung durch die Beschränkung auf das Wesentliche zurückbringen“, so Bernhard Sulimma. bei.