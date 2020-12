Homann-Gruppe: Positive Bilanz im Pandemie-Jahr

Homanit-Gesellschafter Fritz Homann und Betriebsratschefin Martina Frömmel bewerten das vergangene Jahr und wagen einen Blick in die Zukunft. Homanit habe das Pandemiejahr mit der gesamten Mannschaft bestmöglich durchlaufen.

Ein wesentlicher Baustein zum Erfolg der Homann-Gruppe sei dabei das gegenseitige Vertrauen und der Wille der gesamten Belegschaft, in die gleiche Richtung zu rudern, stellten die beiden fest. Geschäftsführung und Betriebsrat würden hier dieselbe Sprache sprechen – Grundvoraussetzung für den Erfolg in der Pandemiezeit.

Am Standort Herzberg wird festgehalten – und ausgebaut

Der nach eigenen Angaben führende Hersteller von dünnen Holzfaserplatten beliefert aus Deutschland und Polen die europäische Türen- und Möbelindustrie, wobei der Vertrieb und die Administration in Herzberg zentralisiert sind. Jüngst wurde in ein Technologiezentrum am Produktionsstandort Losheim im Saarland investiert, mit dem Homanit jetzt in der Lage sei , sowohl Zukunftsprodukte zu entwickeln, als auch kundenspezifisch zertifizierte Tests, insbesondere für die Türenindustrie, anzubieten.

Mit besonderem Stolz erfülle es Betriebsratsvorsitzende Frömmel, dass immer am Standort Herzberg festgehalten wurde und hier auch ein weiterer Ausbau stattfinde. In Herzberg liege eine der Wurzeln der Homann-Gruppe.

Bonuszahlung in Höhe von 1.250 Euro für alle Beschäftigten

Frömmel bedankte sich im Namen der Belegschaft bei Homann für dessen „klares Bekenntnis zum Herzberger Standort“. Dies habe der Gesellschafter mit einer Bonuszahlung in Höhe von 1.250 Euro für alle Beschäftigten an den Standorten Herzberg und Losheim zusätzlich untermauert. Eine Entscheidung, die sich mehrfach zurückzahlen wird, zeigt sich Frömmel sicher.