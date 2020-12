Helios Klinik: Tim ist das 600. Baby des Jahres

Herzberg. Zahl der Geburten in der Herzberg Klinik liegt aktuell bereits deutlich über Geburtenzahl in 2019.

3.600 g schwer und 53 Zentimeter groß – mit diesen Maßen erblickte Tim am 17. Dezember um 9.18 Uhr das Licht der Welt in der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Das Besondere: Er ist in diesem Jahr das 600. Baby, das dort geboren wurde.

Anstieg in den vergangenen fünf Jahren

„In den letzten fünf Jahren nahmen die Zahlen der Geburtshilfe stetig zu. Mit 600 Babys zu diesem Zeitpunkt liegt die Geburtenzahl 2020 bereits jetzt deutlich über der Geburtenzahl von 2019. Am 17. Dezember 2019 waren 526 Babys geboren. Wir freuen uns, dass uns in diesem besonderen Jahr so viele Eltern ihr Vertrauen beim sensiblen Thema der Geburt schenken“, erklärt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

„Dass sich so viele werdende Eltern für eine Geburt bei uns entscheiden, ist Lohn und Beweis für die gute Arbeit, die unser Team aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Ärzten täglich leistet“, sagt Artur Smorodin, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Eltern fühlen sich gut betreut

„Wir sind auf Empfehlung in die Klinik gekommen und haben es nicht bereut. Wir haben uns hier sehr gut betreut und aufgehoben gefühlt“, sagen Tims Eltern, die aus der Gemeinde Gleichen kommen.

Wegen Corona gelten auch in der Geburtshilfe Präventionsmaßnahmen. Einen Überblick gibt die Klinik auf ihrer Homepage.