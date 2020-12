B27: Autofahrer fährt zu schnell und überholt dabei Zivilstreife

Nach einer vermeintlichen Gefährdung im Straßenverkehr am Sonntag auf der Bundesstraße 27 werden jetzt Zeugen gesucht. Das meldete die Polizei Osterode unserer Zeitung.

Demnach befuhren zwei Beamte des Polizeikommissariats Osterode mit einem zivilen Streifenwagen gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße von Herzberg kommend in Richtung Auekrug. Ein Autofahrer war in gleicher Richtung unterwegs und überholte laut Polizei in einem Kurvenbereich den Dienstwagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf der Fahrt überholte der 21-Jährige zwei weitere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs. Nur durch erhebliches Abbremsen der entgegenkommenden sowie überholten Autos konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Im Kreuzungsbereich Auekrug bog der Mann nach rechts in Richtung Hattorf ab. Nachdem die Polizei die Verfolgung aufgenommen hatte, wurde er in Hattorf gestellt.

Führerschein beschlagnahmt

Der 21-Jährige muss sich jetzt wegen Gefährdung im Straßenverkehr verantworten. Zudem kommen ein Bußgeld und ein Fahrverbot wegen überhöhter Geschwindigkeit hinzu. Der Führerschein wurde bereits beschlagnahmt.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen sollten sich unter Telefon 05522/508-0 melden. pol