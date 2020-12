Herzberg. Testergebnisse auf Covid-19 können so auch über die App mitgeteilt werden.

Klinik Herzberg ist jetzt an Corona-App angebunden

Die offizielle Corona-Warn-App ist ein Hilfsmittel, um Infektionsketten zu unterbrechen: Die App informiert den Nutzer, wenn Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person bestand. Dank eines neuen Systems können ab sofort auch Patienten, die in der Helios Klinik Herzberg/Osterode auf eine Covid-19-Erkrankung getestet wurden, ihre Testergebnisse in die App einlesen.

Abstrich bei jedem stationären Patienten

Bislang konnten nur Testungen, die vom Hausarzt oder einem öffentlichen Gesundheitsamt angeordnet wurden, in die App übertragen werden. Ergebnisse von Tests, die in und für Krankenhäuser durchgeführt wurden, waren nicht übermittelbar. Dabei wird gerade in Krankenhäusern umfangreich getestet. „In der Helios Klinik Herzberg/Osterode wird bei jedem stationären Patienten ein Abstrich auf das SARS-CoV2-Virus durchgeführt. Der Test ist Teil unseres umfassenden Sicherheitssystems. Unser oberstes Ziel ist, Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. „Ich freue mich sehr, dass unsere Patienten die Funktionen der Corona-App nun vollumfänglich nutzen und wir die Nachverfolgung von Kontaktketten unterstützen können.“

Initiiert vom Institut für Klinische Chemie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Kiel und Lübeck und der Dialog Diagnostiklabor GmbH wurde zusammen mit dem Softwarehersteller OSM ein System entwickelt, das es erlaubt, die Ergebnisse von Krankenhaustests direkt in die offizielle Corona-App zu übertragen.

Datenübertragung erfolgt anonym

Wünscht der Patient eine Übertragung, erhält er bei der Testung einen Begleitschein mit einem Barcode. Sobald das Ergebnis vorliegt, kann der Patient mithilfe des Barcodes nach Start der App das Test-Ergebnis abfragen und bei einem positiven Befund die Warnfunktion der App nutzen. Die Übertragung erfolgt selbstverständlich anonym. Ziel ist es, den Nutzen der App durch die Übermittlung einer großen Zahl von Testergebnissen zu unterstützen und das Umfeld betroffener Patienten frühzeitiger zu informieren.

