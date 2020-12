Zwei neue Spielgeräte auf Pöhlder Grillplatz

Die neuen Spielgeräte wurden auf dem Gelände des Grillplatzes am Pöhlder Rotenberg installiert.

Auf dem Gelände des Grillplatzes am Pöhlder Rotenberg stehen seit Kurzem zwei neue Spielgeräte. Darüber informiert der Harzklub-Zweigverein Pöhlde in einer Mitteilung, in der sich die Vereinsmitglieder erfreut über die Neuanschaffungen zeigen.

Das Kletterhaus, das an gleicher Stelle zuvor stand, musste aufgrund von Mängeln und maroder Substanz abgerissen werden. Durch Vereinsmitglieder sowie die Unterstützung des Bauhofes der Stadt Herzberg und weiteren Helfern konnten nun die neu angeschafften Spielgeräte aufgebaut werden.

Sponsoren ermöglichten Anschaffung der Spielgeräte

Durch viele Sponsoren wurde es ermöglicht, eine Klettertorwand sowie eine Zweier-Schaukel anzuschaffen. „Hierfür möchte sich der Harzklub Pöhlde beim Ortsbürgermeister Kai-Uwe Große, der Stadt Herzberg, Firma Harz Energie, der Volksbank im Harz sowie der Sparkasse im Kreis Osterode mit dem Harzer-Hexen-Trail Team und bei der Forstgenossenschaft Pöhlde recht herzlich bedanken“, heißt es vonseiten des Vorstandes.

„Durch diese Neuanschaffung ist der Pöhlder Grillplatz noch attraktiver für Jung und Alt“, bilanziert der Vorstand des Harzklubs Pöhlde.