Herzberg. Die Kirchengemeinden in Herzberg gehen aufgrund der Corona-Pandemie auch am 24. Dezember neue Wege.

Was passiert mit Gottesdiensten am Heiligen Abend?

Bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen, in denen gemeinsam „O du Fröhliche“ gesungen wird, wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Abstandsgebot, das helfen soll, Infektionen mit dem Corona-Virus zu vermeiden, lässt es nicht zu. Stattdessen werden die Herzberger Kirchengemeinden in ökumenischer Verbundenheit zwei Christvespern auf dem Marktplatz feiern: Um 16.30 Uhr und um 18 Uhr finden 30-minütige Gottesdienste statt. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Zusätzlich finden in und um die einzelnen Kirchen folgende Veranstaltungen statt: Die Nicolai-Kirche wird von 13 bis 18 Uhr für Familien mit Kindern geöffnet sein. Unter dem Motto „Wir gehen zur Krippe und noch weiter!“ können sie dort auf verschiedenen Stationen den Weg nach Bethlehem mitverfolgen. Sechs Familien mit bis zu zehn Angehörigen können sich pro Stunde auf den Weg machen. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeportal.

Auf der Wiese neben der Christus-Kirche findet um 15.30 Uhr eine etwa 20-minütige Kleine Kinderweihnacht unter freiem Himmel statt. Um 22 Uhr bietet die Christus-Kirche in diesem Jahr eine Christmette an. Die Nicolai-Kirchengemeinde feiert um 20 Uhr eine zusätzliche Christvesper und um 23 Uhr die traditionelle Christmette. In Lonau wird um 16.30 Uhr eine Christvesper unter freiem Himmel im Kurpark gefeiert. In der St. Benedictus-Kirche zu Sieber ist um 17.00 Uhr Gottesdienst.

Die Gemeinden bitten darum, sich zunächst nur zu einem Gottesdienst anzumelden, damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit erhalten, einen Gottesdienst mitzufeiern. Eine Voranmeldung im Internet ist zwingend erforderlich. Die entsprechende Seite ist über die Homepages der Christus- und der Nicolai-Gemeinde zu finden. Das Anmeldeportal wird am Samstag, dem 5. Dezember, freigeschaltet. Sollte ein Gottesdienst überbelegt sein, wird dies angezeigt. Interessierte können in diesem Fall auf andere Gottesdienst-Formate und -Angebote ausweichen. Wer über keinen Zugang zum Internet verfügt, kann sich auch telefonisch im Gemeindebüro anmelden.

Für den Gottesdienst am 4. Advent um 9.30 Uhr in der Christus-Kirche, in dem das Friedenslicht aus Bethlehem überbracht wird, ist ebenfalls eine Anmeldung obligatorisch. Ausdrücklich wird dazu ermutigt, auch die Gottesdienste am 1. und 2. Feiertag zu besuchen, die erfahrungsgemäß weniger stark frequentiert sind. Im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten bitten die Kirchengemeinden herzlich um Verständnis und Beherzigung dieser Vorgehensweise.

