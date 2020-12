Herzberg. Mit der Bekrönung des Uhrenturms am Welfenschloss ist ein „besonderes Schmuckstück der Schlossanlage wieder komplett“. Das ist in der Zeitkapsel.

Schlossturm in Herzberg bekommt goldene Kugel und Wetterfahne

Bevor die Kugel und die Wetterfahne in luftiger Höhe an ihre angestammten Plätze auf dem Schlossturm angebracht wurden, übergab Bürgermeister Lutz Peters einige Erinnerungsstücke für die Zeitkapsel an den Bauamtsleiter des Staatlichen Baumanagements Südniedersachsen Marcus Rogge.

Dabei waren unter anderem ein Stadtplan von Herzberg, ein Auszug aus dem Stadtführer Jahr 2012 zur Gründung der Stadt mit Bezügen zum Schloss, Schriftstücke zur Schlosssanierung und eine Beschreibung der Situation der Stadt Ende des Jahres 2020 sowie einige Kursmünzen. Vom Amtsgericht wurden eine Münze, eine Dienstmaske und das Hygienekonzept des Amtsgerichtes zur Corona-Pandemie beigefügt. Marcus Rogge (r.) beim Befüllen der Zeitkapsel. Foto: Paul Beier / HK Das Baumanagement füllte die Zeitkapsel unter anderem mit der aktuellen Ausgabe des Harz Kurier vom Mittwoch, eine Presseinformation und ein Auszug aus dem Sanierungskonzept des Welfenschlosses auf. Danach wurde die Kapsel versiegelt und in der Kugel befestigt. „Ein besonderes Schmuckstück der Schlossanlage ist damit wieder komplett. Die Sanierung war dringend notwendig, um auch diesen Bereich des historisch wertvollen Bauwerks für die Nachwelt zu erhalten,“ sagte Marcus Rogge. Das Staatliche Baumanagement ist für die Gebäude des Bundes und des Landes Niedersachsen in den fünf Landkreisen in Südniedersachsen zuständig. Mit rund 100 Beschäftigten betreut das Amt rund 500 Liegenschaften mit mehr als 1500 Gebäuden. Lesen Sie zum Thema: Als der Schlossturm in Herzberg seine Wetterfahne bekam