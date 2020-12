Seit 70 Jahren gemeinsame Begeisterung fürs Federvieh

„Wir sind 54 Mitglieder und 9 Jugendliche. Außer Rassegeflügel züchten, wandern und reisen wir auch gern. Mitgliederversammlungen jeden 1. Donnerstag im Monat, 18 Uhr, im Vereinslokal Mamma Mia“, heißt es auf der Internetseite des Geflügelzuchtvereins. 1950 Herzberg und Umgebung (GZV), gefolgt von einer Einladung: „Gäste sind immer willkommen! Wir helfen gern bei den gesetzlichen Bestimmungen zur Geflügelhaltung. Auch Nicht-Mitgliedern!“

Eigentlich wollten die Mitglieder in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen ihres Vereins feiern, die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren. Der Höhepunkt des Jahres sollte die Geflügelausstellung in Hattorf am ersten November-Wochenende werden: „Wir erwarten viele Züchter von nah und fern, die ihre Tiere zeigen werden. Hattorf wird an diesem Wochenende fest in Geflügelhand sein. Natürlich werden auch Gäste voll auf ihre Kosten kommen. Seien Sie gespannt und halten sich dieses Wochenende frei“, hieß es in der Ankündigung. Die Corona-Pandemie machte den Geflügelzüchtern jedoch einen Strich durch ihre Pläne. Das ist bedauerlich für einen Verein, dessen Mitgliederentwicklung in den vergangenen Jahren positiv war, seit 2016 sind immerhin 18 Neue hinzugekommen.

Die gemeinsamen Aktivität dreht sich vor allem um das geliebte Federvieh: Geflügelschauen, Hähnekrähen, Tierbesprechungen und seit zwei Jahren Fahrten zum Pferde- und Kleintiermarkt in Burgdorf bestimmen den Vereinskalender. Doch auch darüber hinaus wird die Geselligkeit bei Treffen und Ausflügen gepflegt. Traditionell beteiligt sich der Verein am Herzberger Schützenumzug. Und auch für die jungen Mitglieder wird etwas auf die Beine gestellt – nicht nur mit Bezug zu Hühnern, Enten und Gänsen.

30 Jahre lang lenkte Arno Lange als Vorsitzender die Geschicke des Verein mit viel Einsatz und Leidenschaft. Im Juli 2017 übertrug er seinen Verantwortung kommissarisch auf seinen Stellvertreter Lars Überschär, der dann in einer außerordentliche Hauptversammlung offiziell zum Nachfolger bestimmt wurde und den Verein bis heute führt. Lange verstarb 2019.

15 Zuchtfreunde tun sich zusammen

Der erste erste Vorsitzende des Vereins, der am 4. März 1950 im Hotel Schützenhaus in Herzberg aus der Taufe gehoben wurde, war „Zuchtfreund Gerhart Temmler“, wie es in der Chronik heißt. „Fünfzehn Geflügelzüchter, oder solche die es werden wollten, waren der Einladung gefolgt. Davon viele des bestehenden Kaninchenzuchtvereins. So kam es zur Gründung des Geflügelzuchtverein 1950 Herzberg am Harz.“ Die Aufgaben des Schriftführers übernahm damals „Zuchtfreund Driesemann“, Kassierer wurde Michael Rohde. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Walter Niehus, Emil Schilling, Friedrich Bode, Karl Kalweit, Emil Böttcher und Kurt Cichon.

Weiter sind laut Vereinschronik im Gründungsjahr eingetreten: Fritz Henze, Heinrich Lauenstein, August Biermann und Karl Fischer. Zum Vereinszweck erklärt man: „Der Verein, der die Interessen der deutschen Rassegeflügelzucht vertritt, hat sich zur Aufgabe gemacht, außer der Leistung des Tieres, auch die Liebe zum Tier und die Schönheit und Vielfalt der Rassen und Farben zu wecken und zu fördern, sowie Belange der Mitglieder zu vertreten.“ Der neuen Verein erfreute sich regen Zulaufs: Am 31. Dezember 1950 zählte man bereits 25 Mitglieder, im Folgejahr 30, 1954 schon 38. „In den Jahren bis 1956 wurde oft die Verschmelzung in einen Kleintierzuchtverein versucht. Letztmalig 1956, bis dahin zählte der Verein 42 Mitglieder“, berichtet die Chronik. „In 1956 haben die aktiven Kaninchenzüchter den GZV verlassen.“

Erste Geflügelausstellung

Die erste Geflügelausstellung wurde 1951 unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Temmler veranstaltet. „Sie war, obwohl es allen an der Leitung beteiligten Zuchtfreunden an Erfahrung fehlte, für unseren Verein ein großer Erfolg“, heißt es im Bericht. Weitere Schauen folgten in den Folgejahren, 1953 und 1959 eine Kreisverbandsschauen. „Mit Ausnahme der beiden Schauen 1956 Hattorf und 1957 Wulften, die nicht gut besucht waren, haben alle Schauen dazu beigetragen, das Vereinsgeschehen und die Zuchtziele zu fördern. Aus den Überschüssen 1951 und 1952 wurde Käfigmaterial angeschafft. Von dem Gewinn der Schau 1959 wurde ein Brutapparat gekauft.“

Gerhart Temmler legte im September 1952 sein Amt wegen Fortzug nieder, seinen Posten übernahm Karl Fischer, der auch Schriftführer war. Im Vorstand und auch unter den Mitgliedern gab es Bewegung und Wechsel: „Grund dafür war, dass viele Zuchtfreunde aus wirtschaftlichen Gründen Hühnerhalter waren und keine Hobby-Rassegeflügelzüchter. Die Futterbeschaffung spielte auch eine große Rolle“, erläutert die Chronik.

Der Vorstand mit geehrten Mitgliedern im Februar 2020. Foto: Verein

„Emil Böttcher und Michael Rohde gehörten dem Vorstand längere Zeit an. Im Jahre 1953 erfolgte der Anschluss des Vereins an den Kreisverband Südharz, bis dahin gehörten man dem Kreisverband Südhannover an. Der Anschluss erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen. Auf der Kreisverbandsschau 1953 in Walkenried, die erste Ausstellung in diesem Kreisverband, wurden die Herzberger Aussteller mit ihren Tieren Kreismeister. Ein nicht zu fassender Erfolg, mit einem Punktdurchschnitt von 4,83 Punkten. Dieser Pokalsieg wurde auf der Heimfahrt in Scharzfeld gebührend gefeiert.“ Ab 1955 lautet der Vereinsname dann wie heute: „Geflügelzuchtverein 1950 Herzberg und Umgebung“. Der Zusatz „und Umgebung“ war notwendig geworden, weil inzwischen auch Mitglieder aus Sieber, Wulften, Hattorf, Hörden und Elbingerode dazugestoßen waren. 1959 musste das Vereinslokal gewechselt werden, weil das Schützenhauses abgerissen wurde. Neues Domizil wurde der „Brandenburger Hof“. Dort starteten die Zuchtfreunde in ihr zweites Jahrzehnt als Verein.

Frauen stärken den Verein

Die Chronik berichtet weiter: „Mit unserem 10-jährigen Jubiläum, welches in aller Bescheidenheit absolviert wurde, haben wir den wichtigsten Grundstein unseres Vereinslebens und der Vereinsgeschichte gelegt. Wir haben die Frauen an den Versammlungen und dem Vereinsgeschehen beteiligt. Eine Maßnahme, die von den Frauen angenommen wurde, die zur Stärkung der Gemeinschaft und zum Wohle des Vereins maßgeblich beigetragen hat. 1977 wurde Karl-Heinz Kischko beauftragt eine Jugendgruppe zu gründen. 1978 wurde er von fünf Jugendlichen: Karola Kischko (Kölner Tümmler), Anke Börker (Zwerg-Wyandotten), Gerhard Böttcher (Bantam), Christian Hohenschutz und Leif Machens (Brahma) zum Jugendleiter gewählt. Zuvor gab es schon einen Jugendlichen im Verein, Fred Hassepaß aus Herzberg (1959-1963). 1984 wurde K.-H. Kischko zum KV-Jugendleiter im Kreisverband Südharz gewählt. Dieses Amt bekleidete er bis 1995. (...)

Auf der Jahreshauptversammlung 1987 legte der 1. Vorsitzende Friedrich Bode sein Amt nieder, das er seit 1967 ausübte. Als Nachfolger wurde Arno Lange gewählt. Friedrich Bode ist seitdem Ehrenvorsitzender. Nach dem Fall der Mauer 1989 meldeten sich drei Geflügelzuchtvereine aus den neuen Bundesländern bei uns und wollten eine Freundschaft anknüpfen. Alle drei Vereine schickten eine Abordnung. (...) Mit den Vereinen aus Nordhausen und Herzberg/Elster findet heute noch ein jährliches Treffen statt. 1990, das 40-jährige Bestehen des GZV, wurde mit Tanz und einem bunten Abend im Hotel Englischer Hof gefeiert. (...) Ein Hähnewettkrähen fand im Autohaus Binnewies statt. Im Herbst schloss eine Jubiläums-Kreisverbands-Schau das Jahr ab. Im Jubiläumsjahr 2000 hatte der GZV 1950 Herzberg und Umgebung 36 Senioren und 20 Jugendliche als Mitglieder. Friedrich Bode wurde Ehrenmitglied im Kreisverband Südharz. Der Vorstand setzte sich wie folgt zusammen: Ehrenvorsitzender Friedrich Bode, 1. Vorsitzender Arno Lange, 2. Vorsitzender Rudolf Seidel, 1. Schriftführer Kurt Börker, 2. Schriftführer Hermann Trüter,1. Kassenwart Willy Börker, 2. Kassenwart Erich Raufelder, Jugendleiter K.-H. Kischko, Pressewart Erich Raufelder, Zuchtwart für Tauben K.-H. Kischko, Zuchtwart für Hühner Rudolf Seidel. (...)

Pfingsten 2006 betraten eine Hand voll Züchter: Inge Hassepaß, Sabine Hassepaß, Carsten Lange, Manfred Lüdtke und Arno Lange, Neuland. Sie kamen der Einladung von der Herzberger Schützengesellschaft nach, um an der Stadtmeisterschaft teilzunehmen. Das man nicht gut abschneiden würde, darüber war man sich klar. Um so mehr waren alle überrascht, dass wir bei 50 teilnehmenden Vereinen das Mittelfeld behaupten konnten. Ein guter Erfolg für unsern Verein.“ mb