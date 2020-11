Fertigstellung der Erdgasleitung in der Lönsstraße verzögert sich

Seit Anfang August führt ein vom Energieversorger Harz Energie beauftragtes Unternehmen Tiefbauarbeiten zur Verlegung von neuen Gasleitungen in Herzberg südlich der Bundesstraße 27 durch (wir berichteten). Für die Arbeiten in der Lönsstraße war die Fertigstellung bis zum 12. Oktober vorgesehen. Danach sollten die Arbeiten in der Hebbelstraße, der Juesholzstraße und der Scharzfelder Straße folgen. Der Abschluss des gesamten Vorhabens war für Mitte November geplant. Doch nach wie vor gibt es eine Baustelle in der Lönsstraße. „Leider können die Arbeiten nicht wie geplant abgeschlossen werden. Aufgrund der vorgefundenen Bodenverhältnisse und einer hohen Anzahl von nicht bekannten Telekommunikationsleitungen, muss das Bauverfahren angepasst werden. Die Baustelle wird nun bis Mitte Dezember verlängert“, berichtet Jennifer Lehmann, bei der Harz Energie für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Verärgert zeigten sich ältere Friedhofsbesucher, als gelbe Leerrohre in Vorbereitung des unterirdischen Verlegens den Zugang zum Haupteingang des alten Teiles des Friedhofs erschwerten. Ihre Klagen gab Friedhofsleiterin Heike Riedel an das zuständige Unternehmen weiter. In der Folge und zum Vermeiden von Stürzen wurde von dem Unternehmen der Zugang durch eine Absperrung blockiert. Etwa 700.000 Euro Kosten Bei den Arbeiten tauscht die Harz Energie Netzgesellschaft auf einer Länge von ca. 1,2 Kilometern im Bereich Bahnhofstraße/Lönsstraße die Erdgas-Hochdruckleitung aus. Hierbei handelt es sich um einen vorbeugenden Austausch, mit dem das Unternehmen mit einem Kostenvolumen von ca. 700.000 Euro in die Versorgungssicherheit der Bürger investiert, teilt das Unternehmen mit. Verlegt wird erstmalig eine neue Kunststoffleitung aus dem innovativen Material Polyamid (PA). Hiermit ist ein maximaler Betriebsdruck von 16 bar zulässig. Die Baumaßnahmen haben am 13. Juli begonnen und sollten nach der ursprünglichen Planung bis Mitte November andauern. Alle Anwohner wurden informiert und die Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken sei jederzeit sichergestellt.