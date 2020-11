Herzberger spielt bei Michael Thürnau um 180.000 Euro

Herzberg. Rainer Rinke aus Herzberg ist am Sonntag in der Fernseh-Sendung „Bingo!“ zu Gast. Zuschauer können live mitfiebern.

Am kommenden Sonntag, 15. November, spielt der 56-jährige Rainer Rinke aus Herzberg in der TV-Sendung „Bingo!“ live um 180.000 Euro um 17 Uhr im NDR-Fernsehen. Der Tischler ist als einer von zwei Kandidaten ausgelost worden. Darüber informiert der Fernsehsender in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Rainer Rinke spielt gegen einen Kandidaten aus Eldingen im Landkreis Celle. In zwei Spielrunden müssen die beiden Kandidaten schätzen, tippen, erkennen, wissen – und viel Glück haben.

„Süßes Glück“ wartet im Finale

Kommt Rainer Rinke ins Finale, spielt er um das „Süße Glück“. So heißt das neue Spiel in der TV-Sendung. „Auf ihn warten wenigstens 2.000 Euro Bargeld – mit ganz viel Glück werden daraus 180.000 Euro“, heißt es dazu vonseiten des Fernsehsenders in seinem Schreiben weiter.

„Bingo! Die Umweltlotterie“ läuft demnach seit mehr als 23 Jahren jeden Sonntag live im NDR-Fernsehen und habe bislang mehr als 200 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt, so der Sender weiter. Präsentiert wird die Sendung von Moderator Michael Thürnau und Jule Gölsdorf. NDR