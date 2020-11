KGS Gieboldehausen und GreenCut: Naturfilmprojekt vor Abschluss

Erstaunliche Entdeckungen haben die sechs Schülerinnen und Schüler gemacht, die sich in den vergangenen Wochen bei ihrem Naturfilmprojekt am Rhumeufer im Tarnzelt auf die Lauer gelegt und mit der Kamera die biologische Vielfalt im Naturschutzgebiet Rhumeaue dokumentiert haben. In Kürze werde der Film fertig sein, kündigt Melanie Sommer an. Sie ist an der KGS Gieboldehausen für den Bereich Umweltschule zuständig. Einen Trailer mit dem Titel „Die Biber sind zurück“ gibt es bereits. Er soll neugierig machen auf den eigentlichen Film, den die am Projekt beteiligten Schüler dann öffentlich vorstellen möchten.

Den ganzen Sommer über haben die Jugendlichen immer wieder an der Ellerniederung kurz vor Rüdershausen gefilmt. Unterstützung erhielten die jungen Naturfilmer dabei vom GreenCut-Team aus Göttingen. Das bundesweite Naturschutzprojekt „GreenCut – Jugend filmt biologische Vielfalt“ läuft unter der Regie des Göttinger Vereins Gespa und dessen Vorsitzenden Herbert Dohlen. Die Göttinger stellten das technische Equipment, wie Slider für die Aufnahmen von Pflanzen, Unterwasserkameras für die Fische oder auch eine Drohne für den Überblick, berichtet Sommer. Außerdem gaben Oliver Krebs und Herbert Dohlen von GreenCut den Nachwuchs-Naturfilmern Hilfestellung, was Filmen, Vertonung oder Schnitt des Materials angeht. Die Dreharbeiten am Rhumelauf haben den Schülern sehr viel Spaß gemacht. Vor allem die Arbeit im Tarnzelt, bei dem sie mehrfach Biber beobachten und filmen konnten, blieb den Jugendlichen in Erinnerung. „Ich hätte nicht erwartet, dass der Biber so groß ist“, beschreibt etwa Jakob Keseling seine Beobachtungen des Bibers an der Rhume. Auch seine Projektmitstreiter Aaron Mattern und Hermine Schlömp kannten das streng geschützte Tier zuvor nur von Fotos. 13-jährige Biber-Experten Inzwischen sind die 13-Jährigen fast schon Biber-Experten. Aaron Mattern, Jakob Keseling, Hermine Schlömp, Luis Maschkin, Julye Schmitt und Nathalie Hucke können nach ihren Ausflügen mit der Kamera an die Rhume mit dem Film Wissenswertes über das Verhalten des Bibers vermitteln. Immerhin haben sie den scheuen Tieren mit viel Geduld beim Fressen oder Burgenbau zusehen können. GreenCut – Jugend filmt biologische Vielfalt Das Projekt „GreenCut – Jugend filmt biologische Vielfalt“ wird seit 2015 – über sechs Jahre hinweg – gefördert vom Bundesamt für Naturschutz. Projektträger ist die am Göttinger Leinekanal ansässige Gesellschaft zur Förderung von Solidarität und Partnerschaft (Gespa). Die Leitidee des bundesweiten Umweltbildungs- und Kommunikationsprojekts ist, Jugendlichen in Medienworkshops die Bedeutung und den Wert biologischer Vielfalt zu vermitteln. Sie lernen dabei auch den Umgang mit der Kamera und verschiedene Schritte der Filmproduktion kennen. Auf diesem Weg setzen sich die Jugendlichen intensiv mit unterschiedlichen Themen der biologischen Vielfalt auseinander und wirken aktiv an der Produktion und Gestaltung öffentlichkeitswirksamer Medien mit. Zur Zielgruppe des Projekts gehören daher insbesondere junge Menschen, die ansonsten nicht im Bereich Naturschutz aktiv sind. Sie sollen so zu Multiplikatoren für das Thema „Biologische Vielfalt“ werden und gleichzeitig ihre Gestaltungs- und Medienkompetenz verbessern. In allen Etappen des Projekts setzen die Jugendlichen ihr persönliches Umwelt-Engagement eigenverantwortlich, gestalterisch und mit lokalem Fokus um. Für ihr Filmprojekt beschäftigten sich die Schüler des achten Jahrgangs nicht nur mit dem Biber, sondern auch mit weiteren Aspekten der biologischen Vielfalt in dem Naturschutzgebiet, das sozusagen direkt vor ihrer Schultür liegt. Insekten, Fische, Fischotter, Vögel, Wasserpflanzen und einiges mehr zählen sie auf. Unter anderem führten sie mit Bertram Preuschhof von der Naturschutzbehörde des Landkreises Göttingen ein Interview, berichtet Biologielehrerin Sommer. Er habe den Schülern Fragen zum Naturschutzgebiet Rhumeaue beantwortet. Schützenswerte Artenvielfalt Sommer, die zusammen mit ihren Kolleginnen Katrin Handel und Theresa Hirschberg das Projekt an der Umweltschule KGS organisierte, formuliert das Ziel des Projekts: „Wir wollten auf die Artenvielfalt im Naturschutzgebiet aufmerksam machen und zeigen, dass sie schützenswert ist“. Die Schüler hätten sich auch mit unterschiedlichen Belangen verschiedener Interessengruppen aus Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd beschäftigt. Die Filmgruppe hat vor wenigen Tagen erst im Rahmen des Umwelttags vor den sechsten Jahrgängen der KGS eine Präsentation gehalten und den Trailer zum Film gezeigt. Außerdem begleiteten sie zusammen mit Vertretern der beiden Angelvereine aus Gieboldehausen und Rhumspringe die Mitschüler bei einer Aufräumaktion entlang der Rhume. „Es lag mega viel Plastik und anderer Müll herum“, sagen Jakob, Aaron und Hermine. Alte Reifen, Bierfässchen, Spraydosen und jede Menge Verpackungsmüll, zählen sie auf. Sie hätten „kein Verständnis dafür, wie man seinen Müll einfach in der Landschaft entsorgen kann“. Der Film „Der Biber ist zurück“ soll auf die Schutzwürdigkeit der Rhumeaue hinweisen und die Menschen aufrütteln, das zu erhalten, so Sommer.