Das neu gegründete Familienzentrum und die Offene Jugendarbeit in der Samtgemeinde Hattorf am Harz arbeiten eng zusammen. Da es in vielen Arbeitsbereichen Schnittpunkte gibt, mache diese Kooperation Sinn und erleichtere den Kontakt zu Familien und jungen Menschen, erklärt Robert Holz von der Jugendarbeit.

Familien seien immer wieder mit besonderen Herausforderungen konfrontiert – besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, etwa bei unerwarteten Ereignissen, bürokratischen Hürden, bei fehlender Unterstützung, Unsicherheiten in Erziehungsfragen und vielem mehr. Das Familienzentrum wolle hier eingreifen und über konkrete Hilfen informieren. Mit familien- und kinderunterstützenden Angeboten soll es als Anlaufstelle für frühe Beratungen, Betreuung, Bildung sowie Erziehungs- und Lebenshilfe verstanden werden. Wer mehr über die Hilfeleistungen und Beratungen erfahren möchte, kann sich beim Familienzentrum in der Samtgemeinde Hattorf am Harz montags und dienstags von 8 bis 16.30 Uhr sowie Freitag von 8 bis 14 Uhr unter Telefon 05584/7969809 melden. Die Offene Jugendarbeit per E-Mail an holz@hattorf-am-harz.de oder unter Telefon 01590/6817875 erreichbar. Auch Basteln gehört zu den Angeboten des Familienzentrums Hattorf. Foto: Robert Holz / Kinder- und Jugendarbeit Samtgemeinde Hattorf am Harz