1.500 Euro für die Kinder- und Jugendfeuerwehr in Herzberg

Bei der Aktion „Car Wash“, die kürzlich auf der Waschanlage der Firma Pfeffer stattfand (wir berichteten), wurden vom Lions-Club Südharz rund 1.100 Euro eingenommen. Aus dem eigenen Fonds „Jugend“ legte der Club 400 Euro dazu und erhöhte die Spendensumme damit auf beachtliche 1.500 Euro, so der Präsident Mark Stiemerling. In der vergangenen Woche führte die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr ihren ersten Ausbildungsabend nach den Herbstferien in dem Bereich der Feuerwehr in Herzberg durch. Mark Stiemerling nutzte die Gelegenheit, um den symbolischen Scheck der angetretenen Jugendfeuerwehr zu übergeben.

Im Vorfeld hatte der Lions-Club Südharz nach Rücksprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg festgelegt, dass die Spende je zur Hälfte an die Jugend- und an die Kinderfeuerwehr gehen sollte. Darüber freuten sich Angelina Zier (Kinderfeuerwehr) und Florian Becker (Jugendfeuerwehr) bei der Scheckübergabe. Bei beiden stehen neue T-Shirts/Polo-Shirts oben auf der Wunschliste. Bei der Jugendfeuerwehr folgt dann der Wunsch nach neuen stabilen Handschuhen. Falls die Corona-Lage es zulässt, will die Kinderfeuerwehr im kommenden Jahr die jetzt ausgefallene Feier zum dann elfjährigen Bestehen nachholen, so Angelina Zier. Besonderen Wert legen alle auf die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). So ist unter anderem das Betreten des Feuerwehrhauses nur mit aufgesetzter Maske erlaubt. Bezogen auf ihre Schützlinge stellten Angelina Zier und Florian Becker nicht ohne Stolz fest, dass die Kinder und Jugendlichen sich unter Corona umsichtiger und besser verhalten würden als manche Erwachsene. Man habe für die Aktion „Car Wash“ auch die Angehörigen und Bekannten der Mitglieder des Lions-Club Südharz für eine Teilnahme motiviert. Dies habe die Teilnehmerzahlen auch erhöht, sagte Mark Stiemerling. Hinzu kam, dass es nur vor dem Beginn und unmittelbar nach Beendigung der Veranstaltung geregnet habe, zwischendurch aber herrliches Herbstwetter gewesen wäre. Nach dem Dank an den Lions-Club Südharz, dem sich auch Ortsbrandmeister Uwe Bock und sein Stellvertreter Müller-Zier gerne anschlossen, stand bei der Jugendfeuerwehr das Thema „Ausleuchten“ auf dem Dienstplan.