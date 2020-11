Kita „Regenbogen“ in Wulften hat jetzt eine Integrationsgruppe

Die evangelische Kindertagesstätte Regenbogen hat ihr Angebot ausgebaut: Es wurde eine Integrationsgruppe mit den Namen „Sonnenstrahlen“ eröffnet. Außerdem wurden die Öffnungszeiten bis 16 Uhr erweitert. Darüber freuen sich Kita-Leiterin Katharina Schreiber und ihr Team. Nun arbeiten insgesamt 13 pädagogische Fachkräfte in der Kita.

Das „Regenbogen“-Team freue sich insbesondere über die Eröffnung der Integrationsgruppe. Denn dort sei die pädagogische Haltung geprägt von Wertschätzung und Akzeptanz. „Schließlich ist jeder Mensch einzigartig. Vielfalt und Unterschiedlichkeit sind letztendlich Normalität“, so Katharina Schreiber. Dennoch brauche es in der pädagogischen Arbeit auch entsprechende Rahmenbedingungen, um allen individuellen Bedürfnissen gerecht werden zu können.

Platz für bis zu vier Kinder mit besonderem Förderbedarf

In der Praxis heißt dies für eine Integrationsgruppe, dass die Gruppengröße, also die Anzahl der Kinder in einer Gruppe, kleiner ist und eine zusätzliche Fachkraft die Arbeit des Teams bereichert. So ist es auch bei den „Sonnenstrahlen“. Dort können nun insgesamt 16 Mädchen und Jungen betreut werden, davon bis zu vier Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Und das dafür verantwortliche Team besteht aus vier pädagogischen Fachkräften, wozu auch eine Heilerziehungspflegerin gehört. „Wir freuen uns auf die Arbeit in einer Kita, in der sowohl Kinder als auch Fachkräfte mit verschiedenen Begabungen miteinander spielen und voneinander lernen“, so die einstimmige Meinung der Erzieherinnen. „Der Ev. -luth. Kindertagesstätten-Verband Harzer Land war als Träger bei dem Vorhaben, eine Integrationsgruppe zu eröffnen, eine große Unterstützung“.

Auf offene Ohren und große Zustimmung sei man aber auch bei Pastor Dr. Till Engelmann und dem Kirchenvorstand sowie den Kindergartenausschussmitgliedern der Gemeinde, Elvira Schaper und Pamela Dorn, sowie den Verantwortlichen der Samtgemeinde Hattorf, Arnd Barke und Marko Böttcher, gestoßen. „Wir sind sehr dankbar für diese fruchtbare Zusammenarbeit“, heißt es von Seiten der Kita-Leitung.

Neben der neuen Integrationsgruppe, gab es eine weitere Neuerung im Angebot der Regenbogen-Kita. Denn auf Initiative von Bürgermeisters Henning Kruse und mit der Unterstützung des Gemeinderates Wulften sowie der Samtgemeinde Hattorf gibt es jetzt auch für alle drei Gruppen die Erweiterung der Öffnungszeiten. „Dieses Angebot ermöglicht vielen Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch hier sind wir froh und dankbar darüber, dass die Arbeit in unserem Kindergarten solche Unterstützung erlebt und investiert wird“, so die Leiterin.