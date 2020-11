Pöhlder Forstgenossen räumen Fichten auf Kalamitätsfläche ab

Bei zwei Arbeitseinsätzen mit mehr als 40 Teilnehmern haben Mitglieder und weitere Helfer der Pöhlder Forstgenossenschaft eine etwa 1,5 Hektar große ehemalige Fichtenfläche geräumt und für eine Neubepflanzung vorbereitet.

Die Fichten der Abteilung 36 am Fastweg zwischen Burgstelle und Schwimmender Insel waren durch Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorben und mit einem Harvester geerntet worden. Bei den Arbeitseinsätzen wurde nun die Fläche vom angefallenen Restholz gesäubert.

Unterstützung fanden die Arbeitskräfte durch zwei Traktoren mit Frontlader und einen Hof Truck. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende Dietmar Steinmetzer über die rege Teilnahme von jungen Helfern.

Die Forstgenossenschaft hatte sich entschlossen die Fläche in Eigenleistung zu räumen und aufzuforsten, ohne Zuschüsse des Landes in Anspruch zu nehmen. Der Grund hierfür liegt in der Auswahl von Baumarten für die Neubestockung. Da die Forstgenossenschaft nach dem Fichtensterben jetzt fast nur noch über Laubholzbestände verfügt ist es das Ziel, den Nadelholzanteil mit klimaangepassten Baumarten wieder zu ergänzen.

Nachdem die Fläche gegen Wildverbiss eingezäunt ist, soll sie deshalb mit Douglasie und Weißtanne bepflanzt werden. Bei einer Neubestockung über Förderantrag wird in der Regel nur ein kleiner Teil von Nadelholz für die beantragte Fläche genehmigt.

Wenn der „niedersächsische Weg“ (wir berichteten) demnächst durch den Landtag per Gesetz beschlossen ist, werden voraussichtlich nur noch europäische Baumarten vom Land gefördert werden, so Steinmetzer. Dieses sei für viele Waldbesitzer völlig unverständlich, zumal die Douglasie in Deutschland längst Einzug gehalten hat und für den Klimawandel als angepasster gilt, sagt der Vorsitzende der Pöhlder Forstgenossen.